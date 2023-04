Hannover (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum der USA zog im 1. Quartal 2023 zum dritten Mal in Folge um diesmal annualisierte 1,1% Q/Q an, so die Analysten der Nord LB.



Doch der Eindruck großer Widerstandskraft der US-Wirtschaft trüge nach Erachten der Analysten: Den Zins- und Energiepreisanstieg würden auch in den USA die privaten Haushalte und Unternehmen zu spüren bekommen. Zudem bremse die Knappheit an Personal die Wachstumsdynamik. Der Immobilienmarkt stehe durch die gestiegenen Zinsen unter Druck. Der US Konsum werde zwar durch hohe Sparvolumina und solide Lohnzuwächse stabilisiert, mittelfristig dürfte ihm aber auch die Kraft ausgehen. Der "Nach-Corona-Schwung" bei Dienstleistungen werde nun langsam abebben. Zudem würden die Bankturbulenzen für eine restriktivere Kreditvergabepraxis bei den meisten Instituten sorgen. Insofern rechnen die Analysten der Nord LB ab jetzt mit nochmals geringeren Wachstumsraten in 2023. Diese Aussichten würden die FED zu einer vorsichtigeren Gangart bewegen. Die Analysten würden mit nur noch einer 25bp-Zinsanhebung Anfang Mai und dann mit einem Abwarten rechnen. (Ausgabe vom 27.04.2023) (28.04.2023/ac/a/m)



