Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ersten Zahlen zur Entwicklung des BIP-Wachstums in den USA zeigen für das 2. Quartal 2023 einen annualisierten Zuwachs der realen ökonomischen Aktivität von beachtlichen 2,4% an, so die Analysten der Nord LB.



Diese Daten seien natürlich noch sehr revisionsanfällig. Dennoch dürfe wohl bereits festgehalten werden, dass der Konsum der privaten Haushalte in gewissem Umfang positiv habe überraschen können. Perspektivisch werde das höhere Zinsniveau nach Auffassung der Analysten nun zu Belastungen führen. Eine Rezession im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten möge aber unter Umständen dennoch vermieden werden können! (27.07.2023/ac/a/m)





