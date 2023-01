Hannover (www.aktiencheck.de) - Erster Blick hui - zweiter Blick naja: Das BIP-Wachstum der USA zog im vierten Quartal 2022 zum zweiten Mal in Folge an um diesmal annualisierte 2,9% Q/Q, so die Analysten der NORD LB.



Nach zwei Quartalen mit negativen Wachstumsraten im 1. Halbjahr 2022 sei es damit im 2. Halbjahr letzten Jahres zu immerhin zwei Quartalen positiver Wachstumsraten gekommen. Doch der Eindruck großer Widerstandskraft der US-Wirtschaft trüge nach Erachten der Analysten der NORD LB: Während der Konsum und die Bauinvestitionen stark enttäuscht und die Ausrüstungsinvestitionen stagniert hätten, hätten vor allem die traditionell volatilen Vorratsinvestitionen das BIP-Bild "aufgehübscht", indem sie die Hälfte zum diesmaligen BIP-Wachstum beigetragen hätten. Das zeuge von wahrlich keiner richtigen Stärke der Konjunktur! Der Domestic Demand schwächele! Anhaltend hohe Energiepreise, weiterhin hohe Inflationsraten und eine rasant restriktiver ausgerichtete US-Geldpolitik würden das Jahr 2023 mit großen Rezessionssorgen starten lassen. Die Analysten der NORD LB würden jedenfalls mit nur sehr geringen Wachstumsraten in 2023 rechnen. Diese Aussichten würden auch die FED zu einer vorsichtigeren Gangart bewegen. Die Analysten der NORD LB würden von nur noch einer 25 bp-Zinsanhebung am kommenden Mittwoch ausgehen - das sollte es dann aber auch gewesen sein! (26.01.2023/ac/a/m)



