Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist im zweiten Quartal 2022 nach vorläufigen Angaben um 0,9% (qoq, ann.) gesunken, so die Analysten der DekaBank. Hauptbelastungsfaktor sei allerdings die Preisentwicklung gewesen. So habe der Deflator des Bruttoinlandsprodukts nochmals stärker als im Quartal zuvor zugenommen. Die US-Wirtschaft befinde sich nach US-Definition vermutlich nicht in einer Rezession. Für die zweite Jahreshälfte sei diese aber aufgrund der forschen geldpolitischen Straffung nicht auszuschließen.