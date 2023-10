Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche beginnt in den USA die Berichtssaison für das 3. Quartal 2023, so die Analysten von Postbank Research.Einige große Unternehmen aus dem Bankensektor würden am Freitag ihre Zahlen vorlegen. Nach drei Quartalen mit negativem Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr würden die Konsensschätzungen derzeit davon ausgehen, dass das Gewinnwachstum des S&P 500 im dritten Quartal mit -0,1% ggü. Vj. nahezu unverändert bleibe - bei einem Umsatzanstieg um 1,6%. Im Vergleich dazu hätten die Analysten zu Beginn des 3. Quartals -0,4% bzw. +1,2% prognostiziert. Für sechs der elf Sektoren des S&P 500 seien die EPS-Schätzungen für Q3 nach unten revidiert worden, vor allem die von Rohstoff- und Industrieunternehmen. Während Kommunikationsdienste (+31,9%) und zyklische Konsumgüter (+22,3%) im 3. Quartal die stärksten Gewinnsteigerungen ggü. Vj. verzeichnen sollten, dürften Energie (-38,1%) und Grundstoffe (-22,2%) voraussichtlich die Schlusslichter bilden. Gegenwärtig würden die Bottom-up-Konsensschätzungen auf einen aggregierten S&P 500-Gewinn je Aktie (EPS) von 55,75 USD für das dritte Quartal hindeuten, ein Rückgang gegenüber dem Gewinn von 54,53 USD im zweiten Quartal.Nach einer Serie von drei Quartalen mit Gewinnrückgängen im Jahresvergleich sehe das Gewinnbild des S&P 500 für das dritte Quartal im Vergleich zu den letzten Quartalen weniger negativ aus. (Ausgabe vom 09.10.2023) (10.10.2023/ac/a/m)