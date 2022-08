Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wichtige Daten zum Monatsauftakt dürften von den Märkten "abgeklopft" werden, ob sie erhoffte Signale senden, die die FED veranlassen könnten, ihr Straffungstempo zu drosseln, so die Analysten der Helaba.Auch andere wichtige und in der Vergangenheit verlässliche Indikatoren würden die Konjunktur in einem besseren Licht darstellen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex habe im Juli bei 52,8 gelegen - und damit trotz eines Rückgangs seit dem Jahresbeginn von rund 58 noch immer spürbar höher als der Wert von 48,7, der in der Vergangenheit gesamtwirtschaftliches Wachstum von Kontraktion getrennt habe. Nun könnte es sein, dass die mehrfach diskutierte positive Wirkung von eigentlich negativen Lieferkettenproblemen auf den berechneten Index zu einer Verzerrung geführt habe. Die Analysten der Helaba würden daher hier den ISM-Index mit Lieferzeiten einer nur auf Basis der anderen vier Komponenten berechneten Variante gegenüberstellen. Dabei werde eine nennenswerte Verzerrung sichtbar, die sich allerdings bis Mitte 2022 wieder deutlich abgebaut habe und aktuell kaum noch eine Rolle spiele. Der von den Analysten der Helaba für August erwartete ISM-Index von 53 sollte also ein angemessenes Bild der Lage in der US-Industrie liefern.Ebenso wenig zu einer schrumpfenden Wirtschaft passe die Situation am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sei seit Dezember noch einmal um einen halben Punkt gefallen und nun wieder am 50-Jahrestief angekommen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien etwas gestiegen, lägen aber mit rund 250.000 noch immer unter allen ihren zyklischen Tiefs mit Ausnahme der Phase unmittelbar vor der Pandemie. Für die Beschäftigung würden die Statistiker uns zwei alternative Berechnungen anbieten: auf Basis der Haushalts- und Unternehmensbefragung. In der Regel gelte letztere als die verlässlichere Datenquelle. Sie zeige seit Dezember 2021 einen Beschäftigungsaufbau um über 3 Mio., laut Haushaltsbefragung seien es weniger gewesen, aber mit 2,3 Mio. weise auch diese einen spürbaren Stellenaufbau aus. Der Anstiegswinkel sei hier allerdings zuletzt flacher gewesen. Zukünftige Revisionen würden wohl auf einen Mittelweg konvergieren. Insgesamt sei der Stellenaufbau zur Jahresmitte 2022 im Trend jedenfalls noch immer sehr robust. Für den August würden die Analysten der Helaba mit einer stabilen Arbeitslosenquote und einem Beschäftigungsplus von 250.000 rechnen. Das wäre zwar nicht einmal halb so viel wie im Juli, aber angesichts der demografischen Entwicklung liege der "Break-Even"-Punkt für eine stabile Quote wohl nur wenig oberhalb von 100.0000 neuen Stellen pro Monat. Ein geringerer Schwung beim Stellenaufbau würde zudem von der FED begrüßt werden. (26.08.2022/ac/a/m)