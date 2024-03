Das Wirtschaftsumfeld bleibe für das FOMC schwierig zu interpretieren



Die Lage am Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten bleibe somit zunächst noch eher erfreulich. Zudem scheine sich die Stimmung in der US-Immobilienwirtschaft inzwischen kontinuierlich zu verbessern. Das NAHB Bauklima, ein generell sehr guter Frühindikator für die Entwicklung der Immobilienpreise, sei im März auf immerhin 51 Punkte angezogen. Damit werde bereits wieder ein Überwiegen der optimistischen Rückmeldungen signalisiert. Weiterhin hätten die jüngst veröffentlichten US-Preisdaten keine Hinweise auf ein Anhalten der Entspannungstendenzen geliefert. In diesem Umfeld sollte die FED zunächst noch keinen großen Handlungsdrang spüren. Es sei zwar weiterhin mit einer spürbaren Abschwächung des Wirtschaftswachstums in den USA zu rechnen. Aufgrund der momentan sehr hohen Unsicherheit bezüglich der weiteren Tendenzen sollten die US-Notenbanker aber vorerst weiter auf Zeit spielen wollen, wie auch in ihrer letzten Sitzung im März geschehen.



Die FED pausiere - Die Entscheidung hat aber positive Nebenwirkungen



Man könnte konstatieren, dass die FED in einer angenehmen Position sei. Die Kosten einer strafferen Geldpolitik als Folge der Inflationsbekämpfung seien oft die Arbeitsplätze. Wie bereits festgestellt, entpuppe sich der Arbeitsmarkt aber als ziemlich robust. Die FED könne es sich also leisten nicht allzu stürmisch vorzupreschen, sondern die Lage weiter zu sondieren und dann angemessen unaufgeregt zu agieren. So habe das FOMC nach ihrer jüngsten Sitzung im März beschlossen, dass der Leitzins beim Band von 5,25%-5,50% belassen werde. Dies sei gemeinhin erwartet worden. Interessant für die Kapitalmärkte seien diesmal vor allem die einzelnen Projektionen der Notenbanker gewesen - die sog. "Dot Plots" - welche nur viermal im Jahr aktualisiert würden. Im Zuge der gestrigen Entscheidungsverkündung hätten diese ein Update erhalten. Man könne sie so interpretieren, dass im Schnitt mit drei Zinssenkungen im Laufe dieses Jahres gerechnet werden könnte. Freilich sei diese Zahl aber nicht in Stein gemeißelt und diese Meinung gelte natürlich auch nicht für alle Notenbanker. Von den 19 Mitgliedern des FOMC würden nämlich sogar zwei davon ausgehen, dass es dieses Jahr zu keinem Zinsschritt komme und weitere zwei würden nur von einem Schritt nach unten ausgehen. Man müsse sich also stets bewusst sein, dass die Meinungen in dem Gremium im Fluss seien und sich diese im Rahmen neuer ökonomischer Erkenntnisse auch immer mal wieder ändern könnten. Es sei aber nicht so, dass es keine Baustellen in der US-Wirtschaft gebe. Der gewerbliche Immobiliensektor dürfte sich über sinkende Zinsen am meisten freuen. (Economic Adviser April 2024) (26.03.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngst gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten bleiben eine regerechte Wundertüte für die Marktteilnehmer, so die Analysten der NORD LB.So seien zwar für den Berichtsmonat Februar überraschend erfreuliche vorläufige Zahlen zum Aufbau von neuen Beschäftigungsverhältnissen außerhalb der Landwirtschaft gemeldet worden - in konkreten Zahlen ausgedrückt sei es am aktuellen Rand 275.000 Jobs hinzugekommen - zeitgleich seien aber auch die für den Januar berichteten Daten nach unten revidiert worden. Letztere Nachricht sollte aber wohl kein sonderlich großes Erstaunen ausgelöst haben. Zudem hätten die offiziellen US-Statistiker für den Februar einen Anstieg der separat erhobenen Arbeitslosenquote auf nun 3,9% gemeldet. Auch der Anstieg der Löhne habe mit einem Zuwachs von 0,1% M/M im Februar eher negativ überrascht. Optimisten und Pessimisten würden in den aktuellen Zahlen also eine Bestätigung zur Untermauerung ihrer Einschätzung zur Lage der US-Ökonomie finden. Dabei müsse jedoch wohl doch betont werden, dass die Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten noch als eher positiv zu bezeichnen sein dürfte. In diesem Kontext sollte auch auf die Jahresrate bei der Entwicklung der Stundenlöhne geachtet werden; mit immerhin 4,3% notiere diese aktuell klar oberhalb des Anstiegs der Verbraucherpreise, was den Haushalten zumindest kurzfristig gewisse weitere Spielräume für zusätzlichen Konsum schaffen müsste. Die Aussichten seien folglich (noch?) nicht unfreundlich.