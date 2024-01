Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Dezember stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 216 Tsd. Personen, so die Analysten der DekaBank.Die Jahresbilanz für 2023 zeige, dass es zwar im vergangenen Jahr zu einer Abkühlung am Arbeitsmarkt gekommen sei. Insgesamt falle die Jahresbilanz aber in allen Belangen besser als ursprünglich erwartet aus.Aus geldpolitischer Sicht lasse sich aus dem Arbeitsmarktbericht kein unmittelbarer geldpolitischer Handlungsdruck ableiten. Entgegen den derzeitigen Markterwartungen einer frühen Leitzinswende würden die Analysten diese weiterhin erst im Juni dieses Jahres erwarten. (05.01.2024/ac/a/m)