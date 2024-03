Teilweise seien die Daten für den Januar wohl durch das besonders kalte und schneereiche Wetter verzerrt. Diese Faktoren würden zumindest zu der deutlichen Verkürzung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit und zu dem - wahrscheinlich damit zusammenhängenden - Sprung bei den Stundenlöhnen (+0,6% gg. Vm.) passen. Sie würden aber nicht die hohe Dynamik der Beschäftigung im Januar erklären, da diese normalerweise bei widrigem Wetter gedämpft werde - im Gegenteil.



Die Lohnentwicklung bleibe aus Sicht der Fed problematisch hoch. Während die "offizielle" Zahl zu den Stundenlöhnen wegen der genannten Sonderfaktoren vorsichtig interpretiert werden sollte, würden andere Indikatoren ein Bild rückläufiger, aber noch immer sehr hoher Lohnzuwächse zeichnen. Der Arbeitskostenindex "Löhne" (ECI) weise für das Jahr zum Q4 2023 einen Anstieg um 4,3% aus, der "Wage Growth Tracker" der Atlanta FED für Januar 2024 ein Plus von 5%. Angesichts eines Produktivitätstrends von bestenfalls 1,5%, vielleicht aber nur rund 1%, sei dies für das Erreichen der Preisniveaustabilität (Anstieg der Verbraucherpreise um 2%) weiterhin deutlich zu hoch.



Beim in den letzten Jahren populär gewordenen Indikator "unbesetzte Stellen" würden die Fragezeichen hinter einer andauernden Abkühlung ebenfalls größer. Zwar gehe es im Trend weiter nach unten, der Wert für den Dezember habe aber den zweiten Monat in Folge einen Anstieg gezeigt. Und in den über 20 Jahren für die die Daten vorliegen würden, seien vor der Pandemie nie annähernd so hohe Werte verzeichnet worden wie aktuell. Vor 2021 sei das Allzeithoch bei 1,2 Stellen je Arbeitslosem gewesen, ein ganzes Stück niedriger als Ende 2023.



Im Februar se bei der Arbeitszeit und den Löhnen eine Korrekturbewegung zu erwarten. Auch auf das starke Plus bei der Stellenzahl im Januar sollte ein schwächerer Monat folgen. Allerdings bleibe die Arbeitslosenquote weiter nahe ihrem 50-Jahrestief - ein klarer Aufwärtstrend lasse hier weiter auf sich warten. (01.03.2024/ac/a/m)







Was ist los am US-Arbeitsmarkt? Bei aller Volatilität der monatlichen Daten sah es 2023 so aus, als würde der graduelle Prozess der Abkühlung von der historischen Überhitzung der Vorjahre andauern, so die Analysten der Helaba.Damit sei die Dynamik der Entwicklung zwar hinter vielen Prognosen zurückgeblieben, die wegen der starken Straffung der Geldpolitik eine schnellere Abschwächung bzw. gar eine Rezession erwartet hätten, aber zumindest sei es in die passende Richtung gegangen. Dann sei der Arbeitsmarktbericht für den Januar 2024 gekommen. Nach den aktuellen Zahlen habe die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im ersten Monat des neuen Jahres nicht nur um über 350.000 zugelegt. Auch das Profil der Vormonate sei so revidiert worden, dass der vorher klar erkennbare Abwärtstrend nun weniger prägnant sei - und zuletzt sogar ausgelaufen sein könnte.