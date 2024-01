Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische ISM Services PMI präsentiert sich zwar mit 50,6 Punkten nach wie vor knapp expansiv, hat aber um ganze 2,1 Indexpunkte verloren und löst sich somit konträr zum ISM Manufacturing PMI vom verhaltenen Wachstumstrend, so die Analysten der Nord LB.



Während die allgemeine Stimmung vorhalte, dass sich die Zukunftsaussichten der eigenen Branche eigentlich als positiv gestalten würden, gebe es doch ein paar Belastungsfaktoren. Die Lieferketten seien robust und würden robuster, jedoch ruckele es aktuell etwas am Panamakanal.



Der eigentliche Belastungsfaktor Nr. 1 sei aber im Arbeitsmarkt zu finden. So mangele es unter anderem ferienbedingt an qualifiziertem Personal und gleichzeitig würden einige Dienstleister versuchen, das Pensum mit der aktuellen Work Force bewältigen zu können. Die Unsicherheit an den Märkten scheine einigen als zu riskant und würden sich lieber in eine vermeintlich sichere Habachtstellung begeben. (Ausgabe vom 05.01.2024) (08.01.2024/ac/a/m)



