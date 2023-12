Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Wall Street - dank der Kommentare einiger FED-Mitglieder, die Zinssenkungen in greifbare Nähe rückten - ihren besten Monat seit mehr als einem Jahr abgeschlossen hat, steht uns - wie üblich vor geldpolitischen Sitzungen der FED - eine Woche ohne öffentliche Aussagen der FOMC-Mitglieder bevor, berichten die Analysten von Postbank Research.Für November erwarte der Konsens die Schaffung von 175.000 neuen Arbeitsplätzen, wodurch die Arbeitslosenquote bei 3,9% bleiben dürfte. Die Umfrage der University of Michigan werde ebenfalls veröffentlicht werden, und die Analysten würden die Inflationserwartungen im Auge behalten, deren vorläufiger Wert einen Anstieg auf 4,5% für ein Jahr und 3,2% für fünf bis zehn Jahre zeige.Fazit: Im Vorfeld der Dezember-Sitzung der US-Notenbank stünden drei wichtige Datenveröffentlichungen an, wobei das Hauptaugenmerk auf den verschiedenen Arbeitsmarktindikatoren liegen dürfte. (04.12.2023/ac/a/m)