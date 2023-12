Die Renditen der US-Staatsanleihen hätten nach der Veröffentlichung spürbar angezogen, während der Future auf den US-Leitindex Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) in der ersten Reaktion um rund 100 Punkten beziehungsweise 0,3 Prozent nachgegeben habe. Inzwischen notiere er aber wieder nahezu unverändert im Bereich des Schlusskurses vom Vortag.



Auch hierzulande sei lediglich die erste Reaktion der Anleger negativ gewesen: Nach der Vorlage der Arbeitsmarkdaten habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seinen Tagesgewinn kurzzeitig vollständig abgegeben. Inzwischen notiere der deutsche Leitindex aber wieder rund 0,35 Prozent höher bei 16.687,03 Punkten - und damit nur knapp unter seinem neuen Rekordhoch.



"Der US-Arbeitsmarkt hat sich von der Delle aus dem Vormonat erholt", habe Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die Daten kommentiert. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen liege mit 199 000 etwas über den Erwartungen von Ökonomen. "Mit diesem Wert können die Börsianer nur bedingt gut leben", so Altmann.



Der Arbeitsmarktbericht sei stark genug, um die erwartete erste Zinssenkung nach hinten zu verschieben. Die US-Notenbank FED werde es sicherlich nicht eilig haben, in Diskussionen über den richtigen Zeitpunkt für die erste Zinssenkung einzusteigen.



Mit Material von dpa-AFX (08.12.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das US-Arbeitsministerium hat am Freitag die neuesten Jobdaten veröffentlicht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Demnach sei die Arbeitslosigkeit in den USA im November überraschend gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent gefallen. Volkswirte hätten im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 3,9 Prozent gerechnet.Laut Ministerium seien derzeit etwa 6,3 Millionen US-Bürger ohne Job. Die Arbeitslosigkeit sei damit im längeren Vergleich niedrig. Im November seien außerhalb der Landwirtschaft 199.000 neue Stellen geschaffen worden und damit deutlich mehr als erwartet (Prognose: 185.000 Stellen).