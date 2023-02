Die Zahl der Folgeanträge (Continuing Jobless Claims) sei in der Woche zum 28. Januar auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 1,688 Millionen (1,650 Millionen in der Vorwoche) gestiegen und habe damit über den Prognosen der Analysten von 1,658 Millionen gelegen.



Die Erstanträge und die Folgeanträge seien in der vergangenen Woche gestiegen, obwohl der Trend trotz der jüngsten Entlassungen weiterhin abwärts gerichtet sei.



EUR/USD habe relativ geringfügig auf die neuen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung reagiert und notiere weiterhin in der Nähe des Widerstands bei 1,0770. (09.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die in der am 4. Februar zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, stieg auf 196.000 und lag damit über dem Neun-Monats-Tief der Vorwoche (183.000) und über den Marktschätzungen von 190.000, so die Experten von XTB.Dennoch deute die jüngste Zahl darauf hin, dass der Arbeitsmarkt weiterhin stark sei, was zu einem weiteren Inflationsdruck in der US-Wirtschaft beitragen könnte. Der gleitende 4-Wochen-Durchschnitt, der die Schwankungen von Woche zu Woche eliminiere, sei von 191.750 auf 189.250 gesunken.