Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die in der am 15. Oktober zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,214 Millionen, verglichen mit 0,228 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei von 1,368 Millionen auf 1,385 Millionen gestiegen, während Analysten einen geringeren Anstieg auf 1,375 Millionen erwartet hätten.Der Philadelphia Fed Index für das verarbeitende Gewerbe sei im Oktober auf -8,7 von -9,9 im September gestiegen, während die Märkte einen Wert von -5,0 erwartet hätten. (20.10.2022/ac/a/m)