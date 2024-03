Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Februar stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 275.000 Personen, so die Analysten der DekaBank.



Allerdings seien die beiden Vormonate erheblich nach unten revidiert worden. Die Arbeitslosenquote habe ebenfalls mit einem Anstieg auf 3,9% überrascht. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten nur um 0,1% gegenüber dem Vormonat zugenommen. Indes habe der Anstieg der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit im Ergebnis zu einem kräftigen Zuwachs der Lohnsumme beigetragen.



Die erheblichen Revisionen würden an der Glaubwürdigkeit der Erstmeldung des Arbeitsmarktberichts kratzen. Immerhin würden diese Erstmeldungen zu der Konsensmeinung passen, dass die FED beim Zinsentscheid im Juni die Leitzinswende einläuten werde. (Ausgabe vom 08.03.2024) (11.03.2024/ac/a/m)



