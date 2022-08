Bonn (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche verzeichnete die größte Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal in Folge einen realen Rückgang des BIP und erfüllte damit die formalen Kriterien einer "technischen Rezession", so die Analysten von Postbank Research.Ebenso dürften die ISM-Indices auf eine langsamere, aber anhaltende Expansion des Dienstleistungssektors und des Verarbeitenden Gewerbes hindeuten. Die Marktteilnehmer dürften Daten im Rahmen der Erwartungen als Anzeichen für die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung interpretieren. Erhebliche Abweichungen würden dagegen die Angst vor einer Rezession und einer zu starken Straffung verstärken und damit zu Volatilität an den Märkten führen.Arbeitsmarkt und Einkaufsmanagerindices würden auf eine langsam zunehmende Konjunkturschwäche hindeuten. (Ausgabe vom 01.08.2022) (02.08.2022/ac/a/m)