Hannover (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum der USA zog im 3. Quartal 2022 etwas stärker als erwartet um annualisierte 2,6% Q/Q an, berichten die Analysten der Nord LB.



Nach zwei Quartalen negativem Wachstums sei also wieder ein Plus zu vermelden. Während sich privater Konsum, Ausrüstungen und der Außenbeitrag solide präsentierten, kamen die Bremswirkungen auf das BIP von den Vorräten und dem Immobiliensektor - also gewerbliche Bauinvestitionen und vor allem vom Wohnungsbau, so die Analysten der Nord LB. Perspektivisch scheine die Pandemie Historie zu sein, doch die durch den Russland-Krieg anhaltenden Lieferkettenprobleme, der Arbeitskräftemangel, die gestiegenen Zinsen und die hohe Inflation könnten zusammen mit der geopolitischen Verunsicherung eine unschöne konjunkturelle Belastung bewirken. Insbesondere aufgrund des Zinsanstiegs und der sich bereits abzeichnenden Probleme auf dem Immobilienmarkt dürfte das Wachstumstempo im Land der unbegrenzten Möglichkeiten perspektivisch kaum dynamisch ausfallen.



Die US-Wachstumslokomotive schalte demnach zwar wieder einen Gang höher, aber der Fuß scheine bereits auf der Bremse zu sein! Diese Aussichten würden die FED - noch nicht im November, aber ab Dezember - zu einer vorsichtigeren Gangart bewegen. (27.10.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.