Die Kernrate sei im November um 0,4% gestiegen und habe damit über den Markterwartungen von 0,2% gelegen. Im Jahresvergleich seien die Preise um 6,2% gestiegen, nach einem nach oben revidierten Anstieg um 6,8% und hätten über den Markterwartungen von 5,9% gelegen.



Die Inflation (EPI) gehe zwar zurück, aber viel langsamer als erwartet. Dies zeige, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Verbraucherpreisindex unter 7% falle, eher gering sei. Gleichzeitig könnte Powell seine restriktivere Haltung beibehalten, wenn der Verbraucherpreisindex nicht deutlich sinke.



Der US500 sei nach der Veröffentlichung der heutigen US-Inflationsdaten gefallen und habe sich von dem wichtigen Widerstand bei 4.000 Punkten entfernt. Die nächste zu beachtende Unterstützung liege bei 3.800 Punkten. (Quelle: xStation 5) (09.12.2022/ac/a/m)







