Börsenplätze UPS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UPS-Aktie:

173,28 EUR +2,09% (25.10.2022, 16:14)



NYSE-Aktienkurs UPS-Aktie:

172,80 USD +3,13% (25.10.2022, 16:23)



ISIN UPS-Aktie:

US9113121068



WKN UPS-Aktie:

929198



Ticker-Symbol UPS-Aktie:

UPAB



NYSE-Symbol UPS-Aktie:

UPS



Kurzprofil UPS Inc.:



United Parcel Service Inc. (UPS) (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) ist eines der weltweit führenden Paketdistributionsunternehmen. Jeden Tag verlassen sich Kunden auf der ganzen Welt für die Versendung von Paketen und Dokumenten auf UPS. Um ein solch großes Volumen bewältigen zu können, verwendet UPS ein Netz von "Luftfrachtumschlagplätzen", die auf der ganzen Welt verteilt sind. Zentrale Luftdrehkreuze sind unter anderem Philadelphia, Dallas, Ontario, Köln/Bonn, Shanghai, Hongkong und Miami. (25.10.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UPS: Prognosen für 2022 trotz gemischter Quartalsergebnisse bestätigt - AktiennewsDie über den Erwartungen der Wall Street liegenden Ergebnisse von General Motors und UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) ergänzten den erfolgreichen Quartalsbericht von Coca-Cola, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe die Prognosen für 2022 trotz gemischter Quartalsergebnisse bestätigt. Die Kurierbranche habe in letzter Zeit Rückgänge erlebt, nachdem der CEO von FedEx vor einer "globalen Rezession" und sinkenden Auftragsvolumina im Weihnachtsgeschäft gewarnt habe, da die Nachfrage nachgelassen habe. Der Umsatz von UPS sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Gewinn pro Aktie habe jedoch die Prognosen übertroffen. Die Aktien seien um 4% gestiegen.- Umsätze: 24,16 Milliarden Dollar vs. 24,3 Milliarden Dollar (Refinitiv)- Gewinn pro Aktie (EPS): 2,99 Dollar vs. 2,84 Dollar (Refinitiv)Die Umsätze in der nationalen und internationalen Spedition in den USA seien im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, was angesichts der "überhitzten" starken Nachfrage in der US-Wirtschaft im Jahr 2021 optimistisch stimme. Die Umsätze aus Supply-Chain-Lösungen seien jedoch um 6,3% aufgrund von Umsatzrückgängen bei der Luft- und Seefracht gesunken.Das Unternehmen habe den Rückgang der Sendungen zum Teil auf weniger Geschäfte mit großen E-Commerce-Händlern wie Amazon.com zurückgeführt.