NYSE-Aktienkurs UPS-Aktie:

143,79 USD -8,16% (26.03.2024)



ISIN UPS-Aktie:

US9113121068



WKN UPS-Aktie:

929198



Ticker-Symbol UPS-Aktie:

UPAB



NYSE-Symbol UPS-Aktie:

UPS



Kurzprofil UPS Inc.:



United Parcel Service Inc. (UPS) (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) ist eines der weltweit führenden Paketdistributionsunternehmen. Jeden Tag verlassen sich Kunden auf der ganzen Welt für die Versendung von Paketen und Dokumenten auf UPS. Um ein solch großes Volumen bewältigen zu können, verwendet UPS ein Netz von "Luftfrachtumschlagplätzen", die auf der ganzen Welt verteilt sind. Zentrale Luftdrehkreuze sind unter anderem Philadelphia, Dallas, Ontario, Köln/Bonn, Shanghai, Hongkong und Miami. (27.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - UPS-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von United Parcel Service Inc. (UPS) (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS).Während die auf dem Investorentag des Unternehmens vorgestellten langfristigen Ziele "weitgehend mit den Erwartungen übereinstimmen", sei der Weg dorthin, der auf überdurchschnittliches preisgetriebenes Umsatzwachstum und Fusionen und Übernahmen setze, "wahrscheinlich nicht", was Fragen zur Erreichbarkeit der Ziele aufwerfe, so der Analyst. Während er gesagt hab, dass er die Tatsache schätze, dass das Management "nicht wie einige andere Unternehmen in diesem Bereich die Kosten gesenkt hat, um ihr Ziel zu erreichen", könnte dies die Börse enttäuscht haben, da 1,38 Mrd. USD an impliziten zusätzlichen Kostensenkungen bis 2026 "mindestens die Hälfte dessen waren, was das Ziel war".Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die UPS-Aktie weiterhin mit "underweight". Das Kursziel werde von 95,00 auf 100,00 USD gesteigert. (Analyse vom 27.03.2024)Börsenplätze UPS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UPS-Aktie:133,74 EUR +0,47% (27.03.2024, 13:00)