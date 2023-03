Vor dem Wochenende sei in den USA die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB), eine Tochter von SVB Financial (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46), nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden.



Am Wochenende hätten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die US-Notenbank FED habe zudem ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität aufgelegt.



US-Präsident Joe Biden habe in einer Rede um 14 Uhr MEZ auf die Verlässlichkeit des amerikanischen Bankensystems hingewiesen. "Unser Bankensystem ist sicher", so Biden. Zudem habe er angekündigt, eine strengere Bankenregulierung voranzutreiben.



DER AKTIONÄR meine: Die Angst vor Lehman 2.0 sei völlig übertrieben. Einen solchen Fehler wie damals, nämlich eine bedeutende Bank pleitegehen zu lassen, würden die Entscheidungsträger gewiss nicht noch einmal machen. Noch höhere Zinsen dürften vorerst vom Tisch sein, was den Markt insgesamt beruhigen sollte. Die Notenbanken würden zudem Gewehr bei Fuß stehen und die Banken mit ausreichend Liquidität versorgen. Anleger sollten ruhig bleiben und abwarten.



(Mit Material von dpa-AFX)







Der Tag hatte gut angefangen, die Aktien der Bank-Aktien notierten deutlich im Plus, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch der Stabilisierungsversuch habe sich als Strohfeuer erwiesen - Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und viele weitere Bankentitel würden am Montag aus Angst vor einer Bankenkrise massiv verlieren. Könne US-Präsident die Märkte beruhigen?Die Aktie der Commerzbank notiere aktuell zwölf Prozent im Minus, die Aktie der Deutschen Bank verliere sechs Prozent. Der Sektorindex von Europas Banken falle um 5,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar.