Meeresökosysteme als Investitionsfelder



Die Transformation der Meereswirtschaft biete großes Potenzial für Investoren. Durch den Einsatz neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain könne etwa der Schiffsverkehr effizienter und umweltverträglicher gestaltet werden. Schwimmende Offshore-Farmen oder Wellenkraft eröffneten neue Perspektiven für nachhaltige Ernährung und marine Energiegewinnung. "Langfristig orientierte Investoren sollten sich mit den Anlagemöglichkeiten in der Blue Economy vertraut machen. Innovative Technologien bieten in diesem Bereich nicht nur interessante Renditechancen, sondern leisten auch einen signifikanten Beitrag zum Klima- und Artenschutz und zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung", so Biber. Um positive ökologische Veränderungen im Umgang mit den marinen Ressourcen zu erreichen, brauche es die richtigen wirtschaftlichen Anreize und neue regulatorische Grundlagen, insbesondere für institutionelle Investoren.



FERI Think Tank untersucht Potenzial der Blue Economy



Das FERI Cognitive Finance Institute hat die Zukunftsperspektiven der Blue Economy in einer aktuellen Studie umfassend analysiert. Darin werden die Zusammenhänge zwischen dem Meeresökosystem, politischen Herausforderungen, neuen technologischen Entwicklungen und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Chancen aufgezeigt, die eine nachhaltige Transformation der Meereswirtschaft bietet. Die englischsprachige Analyse "Sustainable Blue Economy - Transformation, Value and Potential of Marine Ecosystems" wird auf der UN Ozeankonferenz erstmals öffentlich vorgestellt; eine aktualisierte deutsche Version wird voraussichtlich im August veröffentlicht. (29.06.2022/ac/a/m)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen stehen im Fokus der zweiten UN Ozeankonferenz, die in dieser Woche in Lissabon stattfindet, so die FERI AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Rahmen der hochkarätig besetzten internationalen Veranstaltung werden unter dem Motto "Save our Ocean, Protect our Future" wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und innovative Lösungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Weltmeere diskutiert. FERI ist mit seinem Kompetenzzentrum für nachhaltige Investmentlösungen, dem SDG Office, vor Ort und präsentiert die Erkenntnisse einer umfassenden "Blue Economy"-Studie des FERI Cognitive Finance Institute.