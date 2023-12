Die Komplexität der Migration von Menschen, insbesondere als Reaktion auf den Klimawandel, mache zudem erhebliche Lücken im rechtlichen und politischen Rahmen deutlich. Die sich verschärfende Krise der Zwangs- und Kinderarbeit stelle eine Bedrohung für Männer, Frauen und Kinder dar und werde in erster Linie von privaten Wirtschaftsinteressen angeheizt. Die Experten würden schätzen, dass heute 50 Millionen Menschen Opfer moderner Sklaverei seien. Betrachte man die Arbeitnehmerrechte in diesem Zusammenhang genauer, würden drängende Probleme deutlich, darunter die Versammlungsfreiheit, der Zugang zu Abhilfemaßnahmen und grundlegende Arbeitsplatzrechte.



Selbst in den am weitesten entwickelten Ländern seien die Arbeitnehmer bei der Wahrung ihrer Rechte und der Aushandlung fairer Arbeitsbedingungen auf Hindernisse gestoßen. Das Forum habe die Notwendigkeit stabiler Schutzmechanismen, des Rechtsschutzes und der Wiedergutmachung für Arbeitnehmer betont, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen seien, einschließlich solcher, die auf klimabedingte Veränderungen zurückzuführen seien.



Das Forum habe das zehnjährige Bestehen der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) gefeiert und den weltweiten Standard bekräftigt. Die 2011 vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedeten UNGPs böten mit "Protect, Respect and Remedy" einen umfassenden Rahmen, der die Verantwortung von Staaten und Unternehmen für die Menschenrechte umreiße. Auch die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der OECD seien erörtert worden, wobei die Notwendigkeit einer verstärkten Sorgfaltspflicht, insbesondere gegenüber indigenen Bevölkerungsgruppen, betont worden sei. Die Notwendigkeit einer erhöhten Transparenz und einer Risikobewertung der Lieferketten sei ebenfalls unterstrichen worden. Dies verdeutliche die zentrale Rolle, die Unternehmen bei der Achtung und dem Schutz der Menschenrechte spielen könnten.



Als Ausblick habe das Forum zu innovativen Lösungen und konzertierten Bemühungen aufgerufen, um die komplexe Verflechtung von Wirtschaftstätigkeit und Menschenrechten anzugehen. In den Diskussionen seien die Bemühungen der Offenen Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe (OEIGWG) hervorgehoben worden, ein "rechtsverbindliches Instrument zur Regelung der Aktivitäten transnationaler Konzerne und anderer Wirtschaftsunternehmen im Rahmen der internationalen Menschenrechtsgesetzgebung" auszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte werde dem UN-Menschenrechtsrat im Juni 2024 einen Bericht vorlegen, in dem die Anpassung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) im Finanzsektor an die UNGPs untersucht werden solle.



Zum Abschluss des Forums habe der UN-Hochkommissar für Menschenrechte mit den Worten geschlossen:" Ich fordere Sie dringend auf, die Menschenrechte in den Mittelpunkt aller klimapolitischen Entscheidungen auf der COP 28 und darüber hinaus zu stellen." (05.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das 12. Forum der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte befasste sich mit dem aktuellen Stand der Menschenrechte, den jüngsten Fortschritten und den künftigen Maßnahmen, so Claudia RAVAT, ESG Analyst, La Française AM.Nachdrücklich sei gefordert worden, die Klima- und die Menschenrechtskrise nicht länger voneinander zu trennen, und auf deren Zusammenhang hingewiesen. Zum 75. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hätten die Teilnehmer die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen Herausforderungen anerkannt und so den Weg für Diskussionen darüber geebnet, wie die Wirtschaft eine transformative Rolle bei der Erarbeitung nachhaltiger Lösungen spielen könne. Diese Feststellung habe die Bedeutung eines entschlossenen Handelns für einen gerechten und nachhaltigen Klimawandel unterstrichen.Die Konferenz habe sich mit der heutigen globalen Menschenrechtslage befasst, in der politische Konflikte, Klimawandel und technologischer Fortschritt einen Dreiklang an Herausforderungen bilden würden. Die Verflechtung von Klima- und Menschenrechtskrisen verdeutliche, dass ein gerechter Übergang unabdingbar sei. Vor allem die Lieferketten hätten im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden und sich als Risikoherd in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen entpuppt. Indigene Gemeinschaften, die 80% der verbleibenden Biodiversität schützen würden, seien die Hauptleidtragenden von Menschenrechtsverletzungen. Sie würden sich mit Herausforderungen wie Diskriminierung, Landraub und Ressourcenausbeutung konfrontiert sehen und seien am stärksten durch die negativen Auswirkungen des Klimawandels bedroht.