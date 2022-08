Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Die Gesellschaft betreibt das indirekte Geschäft für den Konzern (UNIQA Insurance Group) und agiert als Verwaltungs- und Vertriebsorganisation für die operativen Versicherungsgesellschaften. Des Weiteren ist die UNIQA Group als zentraler Rückversicherer der Konzerngesellschaften tätig. Die UNIQA Group betreibt in der Erstversicherung die Lebens-, Renten- und Krankenversicherung sowie nahezu alle Zweige der Schaden- und Unfallversicherung. Die AG ist im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen österreichischen Häuser Bundesländer-Versicherung und Austria Collegialität entstanden. Derzeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Versicherungsgeschäft in seinen Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. (11.08.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bis zur Vorlage der Halbjahreszahlen am 19. August müssen sich Aktionäre von UNIQA Insurance Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) noch ein wenig gedulden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang Juli sei bekannt geworden, dass im Zuge der Abschlussarbeiten für das erste Halbjahr 2022 das Unternehmen einen voraussichtlichen Wertminderungsbedarf auf russische Anleihen von 127 Mio. Euro festgestellt habe. Diese Wertminderung betreffe russische Staats- und Unternehmensanleihen mit Anschaffungskosten von 156 Mio. Euro, die in den Währungen Euro, Dollar und Russischer Rubel denominiert seien und über UNIQA in Konzerngesellschaften außerhalb Russlands gehalten würden.Trotz dieser Wertminderung erwarte UNIQA aufgrund eines ansonsten guten Ergebnisses aus Kapitalanlagen und der soliden Entwicklung im versicherungstechnischen Kerngeschäft ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 145 Mio. bis 165 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2021 habe der entsprechende Wert 216 Mio. Euro betragen.An der Börse sei es in einer ersten Reaktion nur zu moderaten Kursverlusten gekommen. Getreu dem Motto "Alle schlechten Nachrichten liegen nun auf dem Tisch" habe die Aktie seit der Meldung sogar zu einer Erholungsbewegung angesetzt. Gestützt worden sei diese Entwicklung aber natürlich auch von einem festen Gesamtmarkt. Trotz der Entspannung liegen die Papiere seit Jahresbeginn noch mit gut 13 Prozent im Minus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze UNIQA-Aktie: