Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

8,19 EUR +0,24% (24.04.2023, 15:39)



Wiener Börse-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

8,14 EUR -0,49% (24.04.2023, 17:21)



ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UN9



Wiener Börse-Symbol UNIQA-Aktie:

UQA



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Die Gesellschaft betreibt das indirekte Geschäft für den Konzern (UNIQA Insurance Group) und agiert als Verwaltungs- und Vertriebsorganisation für die operativen Versicherungsgesellschaften. Des Weiteren ist die UNIQA Group als zentraler Rückversicherer der Konzerngesellschaften tätig. Die UNIQA Group betreibt in der Erstversicherung die Lebens-, Renten- und Krankenversicherung sowie nahezu alle Zweige der Schaden- und Unfallversicherung. Die AG ist im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen österreichischen Häuser Bundesländer-Versicherung und Austria Collegialität entstanden. Derzeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Versicherungsgeschäft in seinen Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. (24.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibrič, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie der UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) in einer aktuellen Aktienanalyse von "Kauf" auf "Halten" zurück.Die Bruttoprämien hätten im vergangenen Geschäftsjahr von der Bindung an den Verbraucherpreisindex profitiert und auf Konzernebene einen Anstieg in Höhe von 3,9% verzeichnet, was vor allem auf die Segmente Schaden- und Unfallversicherung und Krankenversicherung zurückzuführen sei. Angesichts einer günstigen Entwicklung der Schadenfälle und guter Abwicklungsergebnisse habe die Schaden-Kostenquote bei soliden 92,9% gelegen. Die operativen Kosten seien um 3,8% gestiegen, wobei die internationalen Märkte einen höheren Anstieg als Österreich verzeichnet hätten. Das Unternehmen habe von einer äußerst niedrigen Steuerquote von nur 7,7% profitiert, wodurch der Nettogewinn über den Erwartungen gelegen habe. Die vorgeschlagene Dividende von EUR 0,55 (unverändert gegenüber dem Vorjahr) impliziere eine sehr attraktive Dividendenrendite.Das Prämienwachstum in den Segmenten Schaden- und Unfallversicherung sowie Krankenversicherung sollte weiterhin von der höheren Inflation profitieren, während die Versicherungsaufwendungen und die operativen Kosten weiter unter Druck stehen dürften, wenn auch in geringerem Umfang als 2022. Die höheren Zinssätze sollten die Erträge des Anlageportfolios stützen, wenngleich weitere Zinssteigerungen die Bewertung festverzinslicher Wertpapiere negativ beeinflussen könnten.Im Jahr 2022 habe die UNIQA von einem starken Ergebnisbeitrag aus der STRABAG ( ISIN AT000000STR1 WKN A0M23V )-Beteiligung in Höhe von EUR 100 Mio. (EUR 71 Mio. in 2021) profitiert. Außerdem sei der Syndikatsvertrag zwischen UNIQA, Raiffeisen und der Haselsteiner Familien-Privatstiftung im August 2022 erneuert worden und habe eine Laufzeit bis 2032.Vor dem Hintergrund einer besser als erwarteten Kostenentwicklung hätten die Analysten der RBI ihre Prognosen für den Versicherungsaufwand und die Betriebskosten für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 gesenkt. Da Zinssenkungen nicht in Sicht seien, würden die Analysten der RBI ihre Schätzungen für das Kapitalanlageergebnis erhöhen. Aufgrund des extrem niedrigen Steuersatzes im Jahr 2022 würden die Analysten der RBI die erwarteten effektiven Steuersätze für 2023-24e senken. Aus diesem Grund würden die Analysten der RBI ihre Schätzungen für den Nettogewinn um rund 20% erhöhen.Rok Stibrič, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die UNIQA-Aktie von "Kauf" auf "Halten" herab. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.