1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

8,08 EUR +0,37% (07.03.2024, 22:02)



Wiener Börse-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

8,06 EUR 0,00% (07.03.2024, 17:35)



ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UN9



Wiener Börse-Symbol UNIQA-Aktie:

UQA



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA), 1999 gegründet, ist die Konzernobergesellschaft der UNIQA Group und agiert als zentraler Rückversicherer. Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. (07.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibrič, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.UNIQA habe heute Morgen die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen könne auf Umsatzwachstum in allen Bereichen und ein Gesamtergebnis über den Erwartungen verweisen.Der Versicherungsumsatz im vierten Quartal habe EUR 1.564 Mio. (+21% yoy) betragen und damit knapp unter den Erwartungen der Analysten der RBI gelegen. Das Ausbleiben von Unwetterschäden habe sich in einer deutlich niedrigeren Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung von 82,0% niedergeschlagen (Q4 22: 98,1%). Darüber hinaus habe das umsichtige Kostenmanagement von UNIQA dafür gesorgt, dass das versicherungstechnische Gesamtergebnis mit EUR 164 Mio. trotz einer einmaligen Belastung von rund EUR 60 Mio. im Zusammenhang mit dem Infinus-Rechtsfall sehr stark (+71%) und über den RBI-Erwartungen von EUR 158 Mio. gelegen habe.Im Vergleich zum Vorjahr habe das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 12% mit Wachstum in allen Segmenten verzeichnet. Insbesondere die Bereiche Schaden- und Unfallversicherung, Krankenversicherung und Lebensversicherung seien um 13%, 8% bzw. 14% gewachsen. Die Gesamtaufwendungen für Versicherungsdienstleistungen seien um fast 12% gestiegen, wobei der hohe Inflationsdruck sowohl bei den Personal- als auch bei den Nichtpersonalaufwendungen angehalten habe.Die Nettokapitalerträge in Höhe von EUR 148 Mio. (+1% gegenüber Vorjahr) hätten auch im 4. Quartal von hohen Zinsen profitiert. UNIQA habe im GJ 23 ein Volumen von rund EUR 2,5 Mrd. (ca. 12% des festverzinslichen Anlageportfolios) zu einer durchschnittlichen Wiederanlagerendite von 4,7% reinvestiert (GJ 22: 4,3%). Der Beitrag aus der STRABAG-Beteiligung sei auf ein normalisiertes Niveau zurückgekehrt und habe im GJ 23 EUR 76 Mio. betragen (GJ 22: EUR 100 Mio.).Das Ergebnis vor Steuern (EBT) habe die Prognose der Analysten der RBI um 10% übertroffen, da es im 4. Quartal aufgrund der besseren Entwicklung der technischen und nicht-technischen Ergebnisse deutlich auf EUR 121 Mio. angestiegen sei (Q4 22: EUR 22 Mio.). Der Nettogewinn von EUR 79 Mio. im 4. Quartal (4. Quartal 22: EUR 37 Mio.) und EUR 303 Mio. (+18% yoy) im GJ 23 habe ein höheres Niveau der effektiven Steuerquote widergespiegelt, die im GJ 23 24% betragen habe. Zur Erinnerung: Im GJ 22 habe UNIQA steuerliche Verluste aus der Vergangenheit genutzt, was zu einer effektiven Steuerquote von rund 6% geführt habe. Die Solvabilitätsquote werde auf rund 255% (GJ 22: 246%) geschätzt und liege damit über dem internen Zielwert von 170%.Unsere letzte Empfehlung für die UNIQA-Aktie lautete "halten", so Rok Stibrič, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen