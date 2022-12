7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) weiterhin zu kaufen.Das Q3-Ergebnis sei in Anbetracht eines herausfordernden Jahres beachtlich gewesen. Die Sparten Schaden- und Unfallversicherung sowie Krankenversicherung hätten für einen positiven Umsatztrend gesorgt, zudem sei eine robuste Kostenkontrolle mit einer Kostenquote von 26,6% und einer Schaden-Kosten-Quote von 93,3% unter Beweis gestellt worden. Gestiegene Zinssätze und höhere Beiträge aus der Strabag-Beteiligung hätten das Anlageergebnis gestützt.Im Jahr 2021 habe UNIQA etwa 4% bzw. rund 3% des gesamten Vorsteuerergebnisses in Russland und der Ukraine erwirtschaftet. Nach Wertberichtigungen in Höhe von EUR 127 Mio. in H1 22 seien in Q3, aufgrund einer besseren Performance und positiver Währungseffekte, Aufwertungen von rund EUR 11 Mio. verbucht worden. In der Ukraine habe das EBT in Q1-3 bei EUR 16,7 Mio. gelegen. Für das Russlandgeschäft sondiere das Unternehmen derzeit gemeinsam mit dem Joint Venture-Partner RBI mögliche Optionen.Der Analyst bleibe auf der Kostenseite vorsichtig, da sich der Inflationsdruck auf die Leistungsaufwendungen und die Betriebskosten bereits im ersten Halbjahr 2023 in höherem Maße niederschlagen sollte. Er gehe davon aus, dass die Kostenquote in den nächsten zwei Jahren bei rund 27% stagnieren werde und die Schaden-Kosten-Quote im Geschäftsjahr 2023 einen Höchstwert von ca. 96,3% erreichen werde. Anschließend erwarte er einen Rückgang auf einen Wert knapp über 95,0% für 2025. Die schwierigen Bedingungen auf dem Immobilienmarkt und die niedrigeren Veräußerungen könnten es erschweren, die Ergebnisse der Vorjahre zu erreichen, doch dürften die steigenden Zinssätze das Nettoanlageergebnis zunehmend stützen.Die aktuelle Dividendenpolitik von UNIQA sehe eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60% vor. Wenn auch im Pandemiejahr 2020 die Dividende gekürzt worden sei, um die Liquidität zu sichern, so sei das Management ansonsten immer bestrebt gewesen, die Dividende jährlich zu erhöhen. Im Vergleich mit den regionalen Mitbewerbern erreiche UNIQA mit einer erwarteten Dividendenrendite von 8,1% den höchsten Wert.Das Prämienwachstum sollte von der Indexierung der Versicherungsprämien an den VPI profitieren, doch die Kosteninflation dürfte die Rentabilität in näherer Zukunft beeinträchtigen. Das Unternehmen strebe eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60% an. Unter der Annahme einer stabilen Dividendenpolitik biete die Aktie die höchste Dividendenrendite unter den Vergleichsunternehmen. Der Aktienkurs habe sich zwar von seinem 52-Wochen-Tief bereits deutlich erholt, jedoch sei nach Ansicht des Analysten auf dem aktuellen Bewertungsniveau noch Kurspotenzial für die Aktie vorhanden.