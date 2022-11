5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Die Gesellschaft betreibt das indirekte Geschäft für den Konzern (UNIQA Insurance Group) und agiert als Verwaltungs- und Vertriebsorganisation für die operativen Versicherungsgesellschaften. Des Weiteren ist die UNIQA Group als zentraler Rückversicherer der Konzerngesellschaften tätig. Die UNIQA Group betreibt in der Erstversicherung die Lebens-, Renten- und Krankenversicherung sowie nahezu alle Zweige der Schaden- und Unfallversicherung. Die AG ist im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen österreichischen Häuser Bundesländer-Versicherung und Austria Collegialität entstanden. Derzeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Versicherungsgeschäft in seinen Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. (17.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Rok Stibric, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) unter die Lupe.UNIQA habe im 3. Quartal ein Vorsteuerergebnis von 106 Mio. Euro erzielt und damit deutlich über den Analystenerwartungen von EUR 94 Mio. gelegen. Der Wachstumstrend bei den Umsatzerlösen habe sich mit einem Anstieg der Bruttoprämien um 5,4% auf EUR 1.597 Mio. und der Nettoprämien um 5,9% auf EUR 1.517 Mio. fortgesetzt, was vor allem auf die Segmente Sach- und Krankenversicherung zurückzuführen sei. Mit einer Kostenquote von 26,6% (+1,2%p gg. Vj.) habe das Unternehmen angesichts des aktuellen Umfelds eine robuste Kostenkontrolle bewiesen, wenngleich sich die Inflation bereits in höheren Betriebskosten (+10,2%) und Schaden- und Leistungsaufwendungen (7,2%) niederschlage.Die Schaden-Kosten-Quote von 93,3% sei beeindruckend gewesen und sei um 4,0 Prozentpunkte im Jahresvergleich gesunken, was teilweise auf geringere NatCat-Schäden in diesem Jahr zurückzuführen sei.Die Bewertung von Wertpapieren, die im sonstigen Ergebnis verbucht würden, sei im 3. Quartal um weitere 242 Mio. EUR gesunken, sodass sich der Gesamteffekt dieses Jahr auf 1,6 Mrd. EUR belaufe und der Buchwert je Aktie auf 5,95 EUR gesunken sei. Im Gegensatz zum IFRS-Eigenkapital hätten die steigenden Zinssätze die Solvenzquote gestützt, welche im dritten Quartal auf 244% angestiegen sei (234% in H1 22).Nach den im ersten Halbjahr 22 vorgenommenen Wertberichtigungen habe sich das grenzüberschreitende Exposure zu russischen und ukrainischen Anleihen gegenüber H1 22 um weitere EUR 103 Mio. verringert und in Q3 EUR 92 Mio. betragen.Der Wortlaut des Ausblicks der UNIQA bleibe unverändert (robustes Ergebnis, anhaltende Unsicherheit über den Krieg in der Ukraine). Insgesamt sähen die Analysten die Veröffentlichung als positiv an. Die Q3-Ergebnisse lagen über unseren Erwartungen und bringen UNIQA auf den besten Weg, unsere Vorsteuerergebnis Prognose von EUR 347 Mio. für das Gesamtjahr zu erreichen oder zu übertreffen, so die Analysten der RBI. Ein weiteres Quartal wie Q3 könnte trotz EUR 155 Mio. Wertberichtigungen (EVU-Anleihen, Beteiligungen) in den Vorquartalen sogar zu einem flachen Ergebnis im Jahresvergleich führen. Dennoch deute das Ausbleiben eines quantifizierten Ausblicks nach Meinung der Analysten auf eine gewisse Vorsicht hin. (Analyse vom 17.11.2022)Offenlegungen1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.