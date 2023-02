12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze UNIQA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

8,08 EUR +1,38% (24.02.2023, 11:01)



Wiener Börse-Aktienkurs UNIQA-Aktie:

8,09 EUR +1,63% (24.02.2023, 11:01)



ISIN UNIQA-Aktie:

AT0000821103



WKN UNIQA-Aktie:

928900



Ticker-Symbol UNIQA-Aktie:

UN9



Wiener Börse-Symbol UNIQA-Aktie:

UQA



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Die Gesellschaft betreibt das indirekte Geschäft für den Konzern (UNIQA Insurance Group) und agiert als Verwaltungs- und Vertriebsorganisation für die operativen Versicherungsgesellschaften. Des Weiteren ist die UNIQA Group als zentraler Rückversicherer der Konzerngesellschaften tätig.



Die UNIQA Group betreibt in der Erstversicherung die Lebens-, Renten- und Krankenversicherung sowie nahezu alle Zweige der Schaden- und Unfallversicherung. Die AG ist im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen österreichischen Häuser Bundesländer-Versicherung und Austria Collegialität entstanden. Derzeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Versicherungsgeschäft in seinen Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. (24.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) unter die Lupe.Die vorläufigen Ergebnisse für das GJ 22 hätten weitgehend den kürzlich angehobenen Aussichten entsprochen. Der Schaden- und Leistungsaufwand sei niedriger als erwartet gewesen und der Nettogewinn sei aufgrund einmaliger Steuereffekte höher als gedacht gewesen.Im 4. Quartal seien die Bruttoprämien um 2,6% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 1.572 Mio. gestiegen, was fast den Analystenschätzungen entsprochen habe. Das Wachstum sei durch die VPI-Indexierung der Prämien vor allem in den Segmenten Schaden- und Unfallversicherung und Krankenversicherung unterstützt worden.Schäden und Leistungen seien eine positive Überraschung des Q4-Ergebnisses gewesen und hätten mit EUR 861 Mio. (-16%) sowohl über der RBIe-Schätzung von EUR 1.019 Mio. (-15%) als auch über dem Konsens von EUR 1.032 Mio. (-17%) gelegen. Dies sei auf eine bessere Entwicklung der Basisschäden im vierten Quartal, das Ausbleiben von Unwettern und Abwicklungsgewinne in Österreich zurückzuführen. Die Betriebskosten hätten sich auf EUR 454 Mio. (-2%) belaufen und damit leicht über den Erwartungen (+2%) gelegen. Die Schaden-Kosten-Quote habe in Q4 bei 88,4% (-4 pp) und die Kostenquote bei 28, 8% (-1 pp) gelegen.Der Nettogewinn in Q4 habe EUR 140 Mio. (+71%) betragen und damit über der RBIe von EUR 121 Mio. (+16%) und über dem Konsens von EUR 123 Mio. (+14%) gelegen, was auf einen steuerlichen Einmaleffekt zurückzuführen gewesen sei. Unterstützt durch steigende Zinssätze sei die aufsichtsrechtliche Solvenzquote auf hohem Niveau in einer Bandbreite von 240 bis 250% geblieben. Die vorgeschlagene Dividende von EUR 0,55 (unverändert gegenüber dem Vorjahr) entspreche den Analystenerwartungen und denen der Marktteilnehmer.In Bezug auf dem Ausblick habe das Management bekräftigt, dass es sich auf die UNIQA 3.0 Strategie konzentriere und weiterhin erhebliche Planungsunsicherheiten bestünden, wobei es erneut vermieden habe, quantifizierte Ziele zu nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.