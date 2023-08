1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Die Gesellschaft betreibt das indirekte Geschäft für den Konzern (UNIQA Insurance Group) und agiert als Verwaltungs- und Vertriebsorganisation für die operativen Versicherungsgesellschaften. Des Weiteren ist die UNIQA Group als zentraler Rückversicherer der Konzerngesellschaften tätig. Die UNIQA Group betreibt in der Erstversicherung die Lebens-, Renten- und Krankenversicherung sowie nahezu alle Zweige der Schaden- und Unfallversicherung.



Die AG ist im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der traditionsreichen österreichischen Häuser Bundesländer-Versicherung und Austria Collegialität entstanden. Derzeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Versicherungsgeschäft in seinen Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. (25.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibrič, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9, Wiener Börse-Symbol: UQA) unter die Lupe.UNIQA habe gestern das Zahlenwerk für das erste Halbjahr 2023 vorgestellt. Das Unternehmen habe neben soliden Versicherungseinnahmen und gestiegenen Nettoerträgen aus Kapitalanlagen seinen Rückzug aus dem Russland-Geschäft bekannt gegeben.Die Versicherungseinnahmen, eine Kennzahl, die die nach IFRS 4 verwendeten Bruttoprämien ersetze, seien auf EUR 2.920 Mio. gestiegen (+10,7% yoy). Das Segment Schaden- und Unfallversicherung sei mit einem robusten Anstieg von 13,1% gegenüber dem Vorjahr der Hauptwachstumstreiber gewesen, was auf das Neugeschäft und die Anpassung der Prämien an den Verbraucherpreisindex zurückzuführen sei. Die Sparten Krankenversicherung und Lebensversicherung seien um 6,5% bzw. 6,1% gestiegen, wobei erstere vor allem durch das österreichische Portfolio und das Segment Lebensversicherung durch das internationale Portfolio gestützt worden sei.Die günstige Schadensentwicklung hinsichtlich der Schaden- und Unfallversicherung (vor allem im internationalen Geschäft) und die geringen Großschäden aus Naturkatastrophen (EUR -13 Mio. nach Rückversicherung) seien die Hauptgründe für die Verbesserung der Brutto Schaden-Kosten-Quote um 1,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 89,2% gewesen.Dank der günstigen Zinsentwicklung und der weniger volatilen Finanzmärkte hätten die Nettoerträge aus Kapitalanlagen mit EUR 325 Mio. deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums gelegen (EUR -117 Mio.). Der Analyst erinnere daran, dass UNIQA im vergangenen Jahr erhebliche Wertberichtigungen auf ihr Russland- und Ukraine-Anleihen-Geschäft habe vornehmen müssen, die das Gesamtergebnis aus Kapitalanlagen belastet hätten.Der Beitrag aus der STRABAG-Beteiligung von EUR 9 Mio. habe sich mittlerweile wieder normalisiert (H1 22: EUR 34 Mio.). Die Neuanlagerendite auf festverzinsliche Anlagen sei von 3,5% in H1/22 auf 4,5% in H1/23 gestiegen, wobei die höheren Renditen den Portfolios in Österreich (3,4%) und im internationalen Geschäft (6,8%) zugutegekommen hätten.Die Solvabilitätsquote habe sich zwar gegenüber Q1 23 um 9 Prozentpunkte verringert, liege aber mit 244% zum 30. Juni 2023 weiterhin über allen aufsichtsrechtlich geforderten Schwellenwerten und bestätige die sehr starke Kapitalausstattung von UNIQA.Die letzte Empfehlung für die UNIQA-Aktie lautete "halten", so Rok Stibrič, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen