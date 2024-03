Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche steht in UK eine ganze Reihe von Wirtschaftsdaten an, angefangen bei den Arbeitsmarktdaten am Dienstag, auf die am Mittwoch die Industrieproduktion, der monatliche BIP-Indikator und die Bauproduktion, und am Donnerstag die RICS Hauspreisdaten sowie die BoE/Ipsos Inflationserwartungen für die nächsten zwölf Monate folgen, so die Analysten von Postbank Research.



Das Verarbeitende Gewerbe sowie der Industrie- und Bausektor seien die Hauptverantwortlichen für die Schwäche der britischen Volkswirtschaft im vergangenen Jahr gewesen. In den letzten Monaten würden die Indikatoren jedoch auf eine Erholung des Verarbeitenden Gewerbes und des Industriesektors hindeuten. Die Schwäche des Bausektors dürfte aber weiter anhalten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Daten dieser Woche die Aussichten auf eine Erholung der britischen Volkswirtschaft und ein Überwinden der technischen Rezession bestätigen dürften. Der Abwärtstrend der Inflation sei in jüngster Zeit knapp unter der 4%-Marke zum Stillstand gekommen, und die Kerninflation verharre bei 5%. Es werde daher interessant sein zu sehen, ob sich der Abwärtstrend der Inflationserwartungen fortsetzen werde.



Die Konjunkturindikatoren sollten in dieser Woche auf eine Erholung der britischen Volkswirtschaft nach der technischen Rezession deuten. (11.03.2024/ac/a/m)





