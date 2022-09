Boston (www.aktiencheck.de) - Elliot Hentov, Leiter des Macro Policy Research bei State Street Global Advisors, geht davon aus, dass Liz Truss am Montag die neue Premierministerin von Großbritannien sein wird.Die Stagflationsrezession von 2022-2023 werde die Finanzen der privaten Haushalte hart treffen: Die reale Kaufkraft werde Ende 2023 voraussichtlich niedriger sein als 2007 vor der Finanzkrise. Man könne gar nicht genug betonen, wie schmerzhaft das für die Wähler sei. Die eifrige Reaktion der Bank of England, die hohe Inflation zu senken, werde auf Kosten eines geringeren Wachstums gehen, trotz der verschiedenen fiskalischen Initiativen der neuen Premierministerin, die den Energiepreisschock abfedern sollten.Die Kombination aus wirtschaftlicher Rezession, höherer Arbeitslosigkeit und niedrigeren Reallöhnen verheiße daher nichts Gutes für das politische Überleben einer Regierung. In dieser Hinsicht glaube Hentov, dass die Spitzenkandidatin Liz Truss bei ihrem Amtsantritt nicht einmal die typischen politischen Flitterwochen genießen werde und wahrscheinlich die kürzeste Amtszeit aller Premierminister in den letzten fünfzig Jahren haben werde, bevor die Wahlen im Jahr 2024 einen Regierungswechsel einleiten würden. (02.09.2022/ac/a/m)