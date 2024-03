Hannover (www.aktiencheck.de) - Der soeben veröffentlichte Construction PMI für das Vereinigte Königreich setzt seinen zuletzt positiven Trend fort und erreicht somit fast wieder expansives Territorium, so die Analysten der Nord LB.



Mit 49,7 Punkten weise der Index den höchsten Wert seit August 2023 auf. In der Umfrage sei die nicht ganz ungerechtfertigte Hoffnung reflektiert, dass sich die Situation in Großbritannien im Jahr 2024 verbessern werde. Mit der Wirtschaft in der Rezession könne es aber auch nicht mehr so viel schlechter werden. In Antizipation von Leitzinssenkungen - oder der generellen Verbesserung der ökonomischen Bedingungen - sei folglich auch die Unterkomponente des "Business Optimismus" auf den höchsten Wert seit Januar 2022 geklettert.



Die Stimmung scheine also tatsächlich ziemlich gut zu sein. Preisdruck bei den Löhnen und mittlerweile doch spürbar gestiegene Transportkosten würden die Stimmung bei den Entwicklern etwas verhageln - dennoch würden sie sich in einem echten Aufschwung wähnen. Wenn nun die richtigen Impulse aus dem MPC folgen würden, stehe einem potenziellen Bauboom nichts mehr im Wege. (06.03.2024/ac/a/m)





