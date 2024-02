Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bonn - In Großbritannien steht diese Woche eine Reihe von Daten zur Veröffentlichung an, so die Analysten von Postbank Research.



Das Land könnte in eine technische Rezession rutschen, das BIP-Wachstum dürfte im Quartalsvergleich bei -0,1% liegen und damit vergleichbar mit dem dritten Quartal ausfallen. Laut privaten Umfragen zeige der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung, so dass die Arbeitslosigkeit leicht steigen und die Gehälter fallen dürften. Die Inflation dürfte sich weiter abschwächen. Die Industrieproduktion könnte angesichts der Spannungen im Roten Meer unterdurchschnittlich bleiben, während die Baubranche angesichts rückläufiger Aufträge und hoher Zinsen unter Druck stehe.



Eine frühere Abkühlung der Inflation als erwartet und eine Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt würden die Bank of England (BoE) in Bezug auf eine Lockerung der Geldpolitik unter Druck setzen. Die BoE gehe davon aus, dass die Inflation das 2%-Ziel Mitte 2024 erreiche, und stelle die Möglichkeit von Zinssenkungen in Aussicht. (12.02.2024/ac/a/m)