Der Sportartikelhersteller Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) (+5,8%) habe seit dem Kursverlust von über 28% infolge schlechter Quartalszahlen wieder ordentlich zulegen können. Die Aktie notiere zwar immer noch unter den Werten der Vergangenheit, habe aber seit dem Kursverfall einen Zuwachs von gut 17% verzeichnet.



Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) (+3,0%) habe gestern sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal präsentiert. Das Ergebnis habe über den Erwartungen gelegen, was die Aktie habe ansteigen lassen.



UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) (+6,0%) habe am gestrigen Handelstag mit seine Zahlen überzeugt. Die Integration der Credit Suisse habe im größten Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte (USD 28,9 Mrd.) resultiert, was den Aktienkurs beflügelt habe.



Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) (+6,1%) habe am gestrigen Handelstag seine beste Performance im August abliefern können. Grund dafür sei die Akquisition des Aufzugsanlagen-Dienstleisters Dr. Schönberger GmbH gewesen. (01.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) (-5,0%) verlor am gestrigen Handelstag an Wert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Handelsplattform habe sich oftmals im Einklang mit dem Bitcoin bewegt, welcher auch Einbußen habe verzeichnen müssen.