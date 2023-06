Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Schweizer Großbank Credit Suisse sei spätestens seit vergangenem Jahr in ernsthaften Schwierigkeiten gewesen. Die Pleite der Silicon Valley Bank am 10. März in den USA habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Übernahme durch die Schweizer Rivalin UBS sei eingefädelt worden. Nun habe die UBS gemeldet, dass der Vorgang abgeschlossen sei."Die UBS hat den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse vollzogen", heiße es in einem offenen Brief, den die nunmehr einzige Schweizer Großbank am Montag in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht habe. In diesem "offenen Brief von UBS" spreche sie vom "Anfang eines neuen Kapitels - für UBS, den Finanzplatz Schweiz und die globale Finanzindustrie". Man werde "Expertise, Größe und führende Stellung im Wealth Management bündeln, um ein noch stärkeres gemeinsames Unternehmen zu schaffen". Eines, von dem die Kundinnen und Kunden in der Schweiz und darüber hinaus profitieren würden. Das Ziel sei es, "stabile Verhältnisse" zu gewährleisten.Die Bank gebe darin auch ein Versprechen ab: "Wir konzentrieren uns auf unsere Kunden - Privatpersonen, Unternehmer, Firmen - und helfen ihnen dabei, ihr Vermögen zu schützen und aufzubauen und ihre Ziele zu erreichen." Man setze dabei weiterhin auf "unsere starke UBS-Unternehmenskultur, unseren konservativen Risikoansatz und unsere hohe Servicequalität" - und werde dabei "keinerlei Kompromisse" eingehen.Die UBS habe heute vor einer Woche mitgeteilt, dass sie die Übernahme an diesem Montag abschließen wolle. Am vergangenen Freitag hätten UBS und Bund noch das dafür nötige Abkommen über Verlustgarantien aus der CS-Übernahme unterzeichnet. Heute dürfte außerdem der letzte Handelstag der CS-Aktien an der Schweizer Börse SIX sein.Die Fusion der Credit Suisse mit der UBS sei die bedeutendste Bankenübernahme seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Für die UBS dürfte es sich mehr als auszahlen, sofern die Integration gelinge. Denn es seien erhebliche Vermögenswerte zu einem sehr günstigen Preis erworben worden. Rechtlich beginne die Aufarbeitung der erzwungenen Notfusion aber erst.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur UBS Group AG. (Analyse vom 12.06.2023)Mit Material von dpa-AFX