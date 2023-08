Börsenplätze UBS Group-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

24,2250 EUR +4,96% (31.08.2023, 09:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

23,45 CHF +5,82% (31.08.2023, 09:07)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (31.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Banken würden seit geraumer Zeit deutlich besser verdienen als in der Niedrigzinsphase der letzten Jahre. Der heute präsentierte Gewinn der UBS lasse dennoch aufhorchen. Allerdings handele es sich um einen Sondereffekt im Zusammenhang mit der Credit Suisse-Übernahme. Zu der Zukunft der Skandalbank seien mit den Zahlen auch News verkündet worden.Im März sei es zur Notübernahme der Credit Suisse durch die Rivalin UBS für drei Milliarden Schweizer Franken (3,13 Milliarden Euro) gekommen. Die für das zweite Quartal präsentierten Zahlen würden nun erstmals ein vernünftiges Bild des neuen Konzerns zeigen. Allerdings gebe es größere Verzerrungen. Denn der Nettogewinn von 29 Milliarden Dollar (26,6 Milliarden Euro) stamme größtenteils aus Buchgewinnen, die durch die Credit Suisse-Übernahme zustande gekommen seien.Die Credit Suisse habe am Ende nur noch zu einem Bruchteil ihres Eigenkapitals notiert. Der Kaufpreis von rund 3 Milliarden Schweizer Franken habe ebenso nur einen kleinen Teil davon ausgemacht. Damit sei bei der Übernahme ein Badwill, das Gegenteil eines Goodwill, entstanden. Die UBS habe als Buchgewinn die Differenz zwischen Kaufpreis und Eigenkapital verbuchen können.Für das laufende Quartal rechne der Konzern mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis um die Gewinnschwelle, im zweiten Halbjahr möchten die Schweizer dann auf bereinigter Basis einen Vorsteuergewinn einfahren. Bis Ende des Jahres 2026 peile die UBS ein Aufwand-Ertrags-Verhältnis von unter 70 Prozent an. Aktuell liege es bei 88,9 Prozent, was vor allem an der Ineffizienz der Credit Suisse liege. Die Eigenkapitalrendite solle 2026 annähernd 15 Prozent betragen.Die Integration der Credit Suisse und die geplanten Kosteneinsparungen sollten am Markt heute gut ankommen. Die Aktie dürfte damit ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Die Papiere sind keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur UBS Group-Aktie. (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link