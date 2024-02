Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (06.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) unter die Lupe.Die UBS weise für das Q4/2023 erneut einen Verlust aus. Die Dividende werde aber trotzdem deutlich erhöht und die Aktienrückkäufe sollten bald wieder aufgenommen werden. Unter dem Strich habe die neue UBS Group in Q4 einen Verlust von 279 Mio. US-Dollar geschrieben, wie sie am Dienstag mitgeteilt habe. Es sei das zweite Quartal, in dem die übernommene CS voll mitgerechnet sei. In Q3 habe die UBS einen Verlust von 785 Mio. ausgewiesen.Vor Steuern habe sich ein Minus von 751 Mio. ergeben, wobei darin laut Mitteilung unter anderem ein Verlust von 508 Mio. US-Dollar durch die Beteiligung an der SIX Group enthalten sei. Auf bereinigter Basis spreche die Großbank von einem Vorsteuergewinn für die Periode von Oktober bis Dezember 2023 von 592 Mio.Bereits habe die kombinierte Bank die Kosten deutlich gesenkt. Gemäß den Angaben seien bereits Kosten in Höhe von rund 4 Mrd. US-Dollar per Ende Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 2022 eingespart worden. Die Integrationskosten und Ähnliches hätten sich dabei in Q4 auf 1,8 Mrd. belaufen.Für das Gesamtjahr 2023 weise die UBS derweil einen Rekordgewinn von 29,0 Mrd. US-Dollar aus, der jedoch durch die Übernahme der Credit Suisse stehe. Dieser habe nämlich zu einem sog. negativen Goodwill von 28,9 Mrd. geführt, da der Kaufpreis deutlich unter dem Buchwert der damals zweitgrößten Schweizer Großbank gelegen habe.Außerdem wolle das Geldhaus auch in den nächsten Jahren viel Kapital an die Aktionäre zurückführen. Sie plane etwa für das laufende Jahr 2024 eine Erhöhung der Dividende pro Aktie im mittleren Zehnerbereich. Zudem sollten die Aktienrückkäufe im Geschäftsjahr 2026 insgesamt wieder über dem Niveau von 2022 zu liegen kommen.Es seien eigentlich gute Nachrichten, dass die UBS bei der Integration der Credit Suisse besser als gedacht vorankomme und mehr einspare. Statt zehn Mrd. Euro sollten bis 2026 nun 13 Mrd. Euro Kosteneinsparungen erfolgen.Zudem würden wie erwartet die Ausschüttungen erhöht. Der Markt stelle heute jedoch das letzte Quartal in den Fokus. Mittelfristig sind die Perspektiven für die Aktie jedoch positiv, sie ist eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Fabian Strebin. (Analyse vom 06.02.2024)Mit Material von dpa-AFX.