Es sei auch möglich, dass UBS die Credit Suisse abspalten und an die Börse bringen wolle, weil das Kerngeschäft der Bank im Jahr 2022 Gewinne erwirtschaftet habe und nach der Umstrukturierung der UBS als eigenständige Bank bestehen könnte.



Im Moment sei das Basisszenario jedoch eine vollständige Fusion, die nach Ansicht des CEO die Bank und die Schweizer Wirtschaft stärken werde. Dieser Kommentar habe den Markt in seiner Überzeugung bestärkt, dass die Fusion mit der Credit Suisse ein positiver Faktor sei, auch wenn dies im Frühjahr nicht offensichtlich gewesen sei. (News vom 31.08.2023)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBS Group auf 15-Jahres-Rekordhoch - Die Aktie steigt nach Q2-Ergebnis um 6% - AktiennewsDie Aktien der größten Schweizer Bank, UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG), legen heute nach dem Quartalsbericht um 6% zu, nachdem der Markt zu der Überzeugung gelangt ist, dass die Übernahme der bankrotten Credit Suisse wahrscheinlich ein sehr guter Geschäftszug des Instituts war und vor allem nicht zu einer Verschlechterung des Risikoprofils geführt hat, so die Experten von XTB.Natürlich habe die Bank trotz der abgeschlossenen Übernahme ein Rekordergebnis erzielt und entwickele sich zum weltweiten Spitzenreiter unter allen europäischen Banken. Der Gewinn habe die Erwartungen übertroffen und UBS beabsichtige, die Kosten durch einen weiteren Abbau von bis zu 3.000 Stellen in den nächsten Jahren zu senken, nachdem in der ersten Hälfte des Jahres 2023 bereits fast 8.000 Stellen abgebaut worden seien.• Nettogewinn: 28,88 Mrd. USD gegenüber 12,8 Mrd. USD Prognose (Refinitiv)• CET 1-Kapitalquote: 14,4% gegenüber 14,2% in Q2/2022• CET1-Verschuldungsquote: 4,8% gegenüber 4,4% im Vorjahr• Schätzungen zufolge würden bis Ende 2026 Einsparungen in Höhe von 10 Milliarden Dollar erzielt, gegenüber 8 Milliarden Dollar bis 2027UBS Bank habe angegeben, dass das Ergebnis in erster Linie den Wert von mehr als 28 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse widerspiegele. Der Gewinn vor Steuern (ohne negativen Goodwill, Integrationskosten und Akquisitionskosten) habe 1,1 Milliarden Dollar betragen. Der negative Goodwill widerspiegele den Fair Value der im Rahmen der Fusion erworbenen Vermögenswerte (über dem Übernahmepreis).Die Credit Suisse habe 3,4 Milliarden Dollar (3 Milliarden Franken) für die Übernahme der Credit Suisse gezahlt und der Markt sei nun der Ansicht, dass die Übernahme zu einer erheblichen Steigerung des Umfangs geführt habe.Die von UBS übernommenen risikogewichteten Aktiven würden sich auf 240 Milliarden Dollar belaufen. Das Institut konzentriere sich nun darauf, das Geschäftsmodell der übernommenen Einheiten zu ändern, da das vorherige nicht rentabel gewesen sei.Bleibe die Credit Suisse bei UBS?Die Eigenkapitalrendite (ohne negative Credit Suisse, Integrationskosten und Akquisitionskosten) habe 4,3% betragen. UBS-CEO, Sergio Ermotti, habe dem Markt in diesem Zusammenhang einen optimistischen Kommentar mitgeteilt, in dem er darauf hingewiesen habe, dass es sehr wahrscheinlich sei, die Probleme der Credit Suisse-Übernahme zu überwinden.Die Investmentbanking-Sparte der Credit Suisse werde in Kürze vollständig in der UBS aufgehen und die vollständige Fusion der Rechtseinheiten werde voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein.