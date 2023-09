SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

23,22 CHF -0,09% (14.09.2023, 11:10)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (14.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Übernahme der Schweizer Credit Suisse durch die Großbank UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) bringt für den Schweizer Staat keinen Verlust, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die UBS habe den Garantievertrag im Volumen von 9 Mrd. Franken und den sogenannten Public Liquidity Backstop mit sofortiger Wirkung gekündigt. Alle am 19. März notrechtlich basierten außerordentlichen Liquiditätshilfen seien damit zurückgezahlt, habe die Großbank am Freitag mitgeteilt. Die schweizerische Nationalbank (SNB) habe begrüßt, dass die Liquiditätshilfen vollständig hätten zurückgeführt werden können. Auch an der Börse sei der Schritt gut angekommen: Die Aktie habe mit dem Sprung auf ein Jahreshoch reagiert.Damit aber nicht genug: Die UBS habe durch die Notübernahme ihrer gescheiterten Rivalin Credit Suisse im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert gelegen habe, habe die UBS unter dem Strich 28,9 Mrd. Dollar verdient. Rechne man alle Effekte aus der Übernahme heraus, hätte die UBS vor Steuern 1,1 Mrd. Dollar verdient. Die Marke Credit Suisse solle in den kommenden Jahren komplett verschwinden: Die UBS wolle das Schweiz-Geschäft der Tochter vollständig in den eigenen Konzern integrieren. Infolge des Zusammenschlusses gebe es in der Schweiz nur noch eine einzige Großbank - und damit weniger Wettbewerb, wovon die UBS in der Zukunft stark profitieren dürfte.Die Aktie dürfte daher ihren vor wenigen Wochen eingeschlagenen Aufwärtstrend, der die Aktie in wenigen Wochen von unter 18 auf fast 24 Schweizer Franken nach oben beförderte, fortsetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2023)Börsenplätze UBS Group-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:24,2250 EUR -0,21% (14.09.2023, 11:25)