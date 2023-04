Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (25.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) weiterhin zu kaufen.Mit der von der Schweizer Regierung orchestrierten Übernahme der kriselnden Credit Suisse steige UBS zu einem globalen Riesen in der Vermögensverwaltung auf und sichere sich weiteres attraktives Geschäft. Es sei dies die größte Bankenfusion seit der großen Finanzkrise 2007/08.UBS zeichne sich durch eine starke Marktstellung in der Beratung von vermögenden Kunden aus und werde diese durch die Übernahme der Credit Suisse noch weiter ausbauen. Nach erfolgter Integration entstehe ein globaler Vermögensverwaltungsriese mit Assets von rund USD 5.000 Mrd. Das Risiko und die Inanspruchnahme von Ressourcen durch das Investment-Banking-Geschäft der Credit Suisse wolle man reduzieren, weshalb auf die kombinierte Investmentbank in Zukunft nicht mehr als 25% der risikogewichteten Aktiva des Konzerns entfallen sollten.Das erste Quartal 2023 sei durch rückläufige Marktwerte geprägt gewesen, welche sich auf die volumenabhängigen wiederkehrenden Gebühren ausgewirkt hätten und negative Währungseffekte. Des Weiteren hätten sich die Kund:Innen wegen der Volatilität an den Finanzmärkten eher in Zurückhaltung geübt. Als Schönheitsfehler sei in Q1 die Erhöhung der RMBS-Rückstellungen in Erscheinung getreten. UBS zeige sich aber zuversichtlich, dank fortgeschrittener Gespräche mit dem US-Justizministerium einen baldigen Schlussstrich unter diese 15 Jahre zurückreichende Altlast setzen zu können. Weiterhin punkte das Institut mit einem nur sehr geringen Kreditrisiko, was sich in vernachlässigbaren Dotierungen für Ausfälle widerspiegele.Langfristig sollte es UBS insbesondere durch die Credit Suisse-Übernahme gelingen, seine ohnehin schon starke Marktstellung im provisionsträchtigeren Beratungsgeschäft mit vermögenden Kunden noch weiter auszubauen. Denn die realen Renditen würden trotz der zuletzt gesehenen (nominellen) Zinsanstiege wegen der hohen Inflation weiterhin unter Druck bleiben, weshalb der Zufluss an Kundengeldern im Lichte der Suche nach Rendite nicht versiegen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity