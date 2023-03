Börsenplätze UBS Group-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

18,70 EUR +6,86% (20.03.2023, 07:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

17,11 CHF -1,16% (17.03.2023, 17:31)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (20.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) unter die Lupe.Mit der von der Schweizer Regierung orchestrierten Übernahme der kriselnden Credit Suisse steige UBS zu einem globalen Riesen in der Vermögensverwaltung auf und sichere sich auch andere attraktive Geschäfte. Es sei dies die größte Bankenfusion seit der großen Finanzkrise 2007/08.Mit einem Schlag entledige sich UBS seinem jahrzehntelangen Erzrivalen Credit Suisse und steige zur unangefochtenen Nummer 1 auf dem Schweizer Finanzplatz auf. Im Beratungsgeschäft mit vermögenden Kunden stärke das Institut die global ohnehin schon sehr starke Stellung.Die Transaktionsbedingungen scheinen attraktiv und die Unterstützung durch den Schweizer Staat und die Notenbank (SNB) fällt nicht gerade zimperlich aus, so Alber. Das Management stehe allerdings vor einer Herkulesaufgabe. Es gelte, zwei verschiedene Systeme, Strukturen und Kulturen zu integrieren, was ein Prozess von Jahren sei und nicht nur einen massiven Stellenabbau (bei beiden Instituten) zur Folge habe, sondern auch mit gewaltigen Kosten verbunden sei. Die operationellen Risiken eines solchen Vorgangs könnten nicht außer Acht gelassen werden. Im Gegensatz zu einer klassischen Fusion, wie sie in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert worden sei, sitze UBS im Rahmen dieser Notlösung jedoch am längeren Ast und könne gegenüber Credit Suisse als Superior auftreten.Die letzte Empfehlung zur Aktie von UBS lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.03.2023)4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity