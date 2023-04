Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor kurzem habe die UBS die Schweizer Konkurrentin Credit Suisse in einer Hauruckaktion über das Wochenende übernommen. Die Credit Suisse habe mit erheblichen Problemen zu kämpfen gehabt. Der UBS habe man das nicht nur durch Notenbankliquidität und Ausfallgarantien versüßt. Eine Besonderheit bei der Rechnungslegung für Banken könnte noch lukrativer gewesen sein.Im laufenden Jahr dürfte sich bei der UBS durch die Übernahme der Credit Suisse ein sehr hoher Sondergewinn in der Bilanz niederschlagen, der auch langfristig große Spielräume für die Bank bedeuten könnte. Denn seit wenigen Jahren könnten Finanzinstitute bei einer Übernahme die Differenz zwischen Übernahmepreis und bilanziellem Eigenkapital selbst beim Kapital ansetzen.Es sei das Gegenteil von einem Goodwill, der bei Übernahmen oft über den Marktpreis hinaus gezahlt werde. Konkret habe die UBS für die Credit Suisse nur drei Milliarden Dollar bezahlt. Diese habe aber ein bilanzielles Eigenkapital von rund 43 Milliarden Dollar gehabt. Hinzu komme noch die Streichung von AT-1-Nachranganleihen der Gläubiger, was nach Abzug des Kaufpreises etwa 56 Milliarden Dollar Badwill bedeuten würde.Es sei gut möglich, dass bereits im zweiten Quartal der Gewinn in der Gewinn-und-Verlustrechnung ausgewiesen werden müsse. Damit hätte die USB einen starken Anreiz Restrukturierungskosten sofort zu buchen, denn in der Öffentlichkeit sei der Notdeal weiter heftig umstritten.Die UBS habe beim Kauf der Credit Suisse wohl ein sehr gutes Geschäft gemacht. Risiken aus Altlasten seien bis zu neun Milliarden Schweizer Franken durch den Staat abgesichert, sofern eine bestimmte Verlustschwelle für die UBS überschritten werde. Allerdings sei die Integration der Credit Suisse eine Herkulesaufgabe. Zudem sei keinesfalls sicher, dass nicht doch Teile noch zwangsweise abgespalten werden müssten.Die UBS Group-Aktie ist keine laufende Empfehlung, Anleger setzen sie aber auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link