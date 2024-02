Offenlegungen



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (09.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) weiterhin zu kaufen.Mit einem Schlag habe sich UBS des Erzrivalen entledigt und steige zur unangefochtenen Nummer Eins auf dem Schweizer Finanzplatz auf. Durch die Größe und weltweite Präsenz sollte es UBS bis zum Jahr 2028 gelingen, das verwaltete Vermögen von aktuell USD 3,8 auf 5 Billionen steigern zu können. Durch Synergieeffekte wolle man die Aufwands-/Ertragsquote von zuletzt 95% bis 2026 auf unter 70% drücken.Für die anspruchsvolle Aufgabe der CS-Integration habe man sich das UBS-Urgestein Sergio Ermotti geholt, der seine Fähigkeiten als CEO in den Jahren 2011 bis 2020 unter Beweis gestellt habe. Ermotti sei ein Kenner des Schweizer Finanzplatzes und dessen Institutionen und unter seiner Führung sollte es am ehesten gelingen, die verschiedenen Systeme, Strukturen und Kulturen der beiden Häuser zu integrieren.Der rechtliche Zusammenschluss der beiden Schweizer Einheiten UBS AG und Credit Suisse AG solle noch vor Ende des dritten Quartals 2024 erfolgen. Die Marke Credit Suisse werde bis zur Migration aller Kund:innen im Jahr 2025 fortgeführt. Die Integrationskosten sollten durch Wertsteigerungseffekte (Fair-Value-Anpassungen) mehr als ausgeglichen werden. Des Weiteren strebe man bis Ende 2026 Kosteneinsparungen von über USD 13 Mrd. an. Bis dahin solle auch die Integration weitgehend abgeschlossen sein.Im vierten Quartal 2023 seien die Erträge aufgrund der Übernahme der Credit Suisse gegenüber Q4 2022 von USD 8,0 Mrd. auf USD 10,9 Mrd. gestiegen. Die Kosten hätten von USD 6,1 Mrd. auf 11,5 Mrd. zugelegt. Das Aufwands/Ertrags-Verhältnis habe damit bei rund 106% (bereinigt: 93%) gelegen. Die Risikokosten seien bei USD 136 Mio. nach USD 239 Mio. im Vorquartal (Q3 2023) zu liegen gekommen. Unter dem Strich habe UBS wegen einiger Sondereffekte (Beteiligungsverluste, Integrationskosten etc.), die bei Banken in einem Schlussquartal nicht untypisch seien, im Q4 2023 einen Vorsteuerverlust von USD 751 Mio. eingefahren. Auf bereinigter Basis sei ein Vorsteuergewinn von USD 592 Mio. erwirtschaftet worden. Damit seien die vom Unternehmen angegebenen Erwartungen von USD 667 Mio. verfehlt worden.Dank der relativ hohen Qualität der Schuldner mit Fokus auf vermögende Kunden würden sich negative konjunkturelle Auswirkungen auf das Kreditgeschäft bei UBS in Grenzen halten. Im Gesamtjahr 2023 seien zwar Risikovorsorgen von rund USD 1 Mrd. gebildet worden, davon sei allerdings der Großteil auf die CS-Übernahme zurückzuführen gewesen.Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle die Dividende um 27% auf USD 0,70 pro Aktie erhöht werden. Ab dem zweiten Halbjahr 2024 wolle man auch die Aktienrückkäufe wieder aufnehmen, die man wegen der CS-Übernahme ausgesetzt habe. Das Volumen hierfür solle voraussichtlich USD 1 Mrd. im Jahr 2024 betragen.Die Vermögenszuflüsse und Nettoneueinlagen in der Vermögensverwaltung würden das wiedergewonnene Vertrauen der Kunden nach den Turbulenzen im März 2023 widerspiegeln.UBS zeichne sich durch eine starke Marktstellung in der Beratung von vermögenden Kunden aus und werde diese dank der Credit Suisse-Übernahme noch weiter ausbauen. Im Gegensatz zu einer klassischen Fusion, wie sie in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert worden sei, sitze UBS im Rahmen der herbeigeführten Notlösung am längeren Ast und könne gegenüber Credit Suisse als Superior auftreten. Nach erfolgter Integration entstehe ein globaler Vermögensverwaltungsriese mit investierten Assets von über USD 5 Bio. Langfristig sollte es UBS durch die Credit Suisse-Übernahme gelingen, seine ohnehin schon starke Marktstellung im provisionsträchtigeren Beratungsgeschäft mit vermögenden Kunden noch weiter auszubauen.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die UBS-Aktie. Das Kursziel von CHF 28 (zuvor: CHF 26) basiere auf einem Dividend- Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: