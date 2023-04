SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

19,29 CHF +1,39% (31.03.2023, 17:31)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (01.04.2023/ac/a/a)



Der Schweizer Staat habe die UBS scheinbar in einer schnellen Aktion an einem Wochenende dazu gedrängt, die kriselnde Credit Suisse (CS) zu übernehmen. Mit einem 9 Mrd. CHF schweren Risikopuffer für mögliche Derivate-Verluste bei der Credit Suisse habe man den Deal der UBS schmackhaft gemacht. Zudem habe es noch eine saftige Liquiditätsspritze der Schweizer Notenbank (SNB) gegeben. Da es eine Notfall-Operation gewesen sei, habe man auch wettbewerbsrechtlich alles durchgewunken. Für die UBS sei diese Übernahme aber attraktiv, denn man habe für wenig Geld (3 Mrd. CHF) sehr viele Kunden in der Vermögensverwaltung und das heimische Privatkundengeschäft der CS bekommen. Da der Markt aber auch Risiken sehe, sei die Kursreaktion der UBS-Aktie auf diese komplexe Übernahme der CS negativ gewesen. Der Titel sei keine laufenden Empfehlung des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.03.2023)