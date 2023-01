Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze UBS Group-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

19,0900 EUR -3,19% (31.01.2023, 10:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

19,14 CHF -3,58% (31.01.2023, 10:26)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (31.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UBS habe am heutigen Dienstag ihre Zahlen zum Schlussquartal präsentiert. Die Bank habe den Gewinn im vierten Quartal überraschend deutlich steigern und die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Mehrere Experten hätten im Anschluss ihre Kursziele bestätigt. Die Aktie verliere heute dennoch.Im Schlussquartal habe die UBS einen Gewinn von 1,65 Milliarden Euro erzielt und damit 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten mit nur 1,28 Milliarden Dollar gerechnet. Das Ergebnis je Aktie habe 50 Cent nach 38 Cent im Vorjahr betragen. Die Einnahmen seien von 8,71 Milliarden Dollar auf 8,03 Milliarden gesunken. Hier hätten die Analysten mit 7,98 Milliarden gerechnet.Im Gesamtjahr sei ein Gewinn von 7,63 Milliarden Euro und damit zwei Prozent als im Jahr zuvor geblieben. Kunden hätten der Bank im letzten Jahr rund 60 Milliarden Dollar an neuen Geldern zur Verwaltung anvertraut. 23 Milliarden davon seien erst im vierten Quartal hinzugekommen. "Privatkunden hielten sich im Jahresverlauf wegen der hohen Unsicherheit und der unvorteilhaften Markttrends eher zurück", habe CEO begründet."Wir starten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2023", habe sich Hamers optimistisch gezeigt. Für 2023 plane er, Aktien im Wert von fünf Milliarden zurückzukaufen. 2022 hätten die Aktienrückkäufe bei 5,6 Milliarden Dollar gelegen. Aktionäre könnten sich außerdem über eine zehn Prozent höhere Dividende von 55 Cent freuen.Jefferies-Analystin Flora Bocahut habe ihr Kursziel von 23 Franken bestätigt die Aktie weiter zum Kauf empfohlen. Auf den ersten Blick sei das vierte Quartal durchwachsen gewesen: Der Nettogewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, dies läge aber vor allem an Sondereffekten. Die angekündigten Aktienrückkäufe seien jedoch höher als erwartet.Nach der starken Kursentwicklung scheinen die Anleger bei der USB Kasse zu machen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Die positiven Zahlen seien zudem auf Einmaleffekte zurückzuführen. Die Zahlen würden wenig Impulse für die Deutsche Bank liefern, denn eine Vergleichbarkeit sei nur bedingt gegeben wegen der unterschiedlichen Geschäftsmodelle.Die Aktie der UBS ist keine laufende Empfehlung, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2023)Mit Material von dpa-AFX