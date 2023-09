Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (05.09.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG).UBS zeichne sich durch eine starke Marktstellung in der Beratung von vermögenden Kunden aus und werde diese dank der Credit Suisse-Übernahme noch weiter ausbauen. Im Gegensatz zu einer klassischen Fusion, wie sie in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert worden sei, sitze UBS im Rahmen der herbeigeführten Notlösung am längeren Ast und könne gegenüber Credit Suisse als Superior auftreten. Nach erfolgter Integration entstehe ein globaler Vermögensverwaltungsriese mit Assets von rund USD 5.000 Mrd.Langfristig sollte es UBS durch die Credit Suisse-Übernahme gelingen, seine ohnehin schon starke Marktstellung im provisionsträchtigeren Beratungsgeschäft mit vermögenden Kunden noch weiter auszubauen. Denn die realen Renditen würden trotz der zuletzt gesehenen (nominellen) Zinsanstiege wegen der hohen Inflation weiterhin unter Druck bleiben, weshalb der Zufluss an Kundengeldern im Lichte der Suche nach Rendite nicht versiegen sollte.Die hauseigene Studie von UBS (Global Wealth Report 2023; vom Credit Suisse Research Institute publiziert) prognostiziere zudem für das globale Vermögen in den nächsten fünf Jahren einen satten Zuwachs von +38% auf USD 629 Bio. Die Zahl der US-Dollar-Millionäre solle von 59,4 Mio. im Jahr 2022 bis 2027 auf 86 Mio. steigen, was sich sehr günstig auf den Kundenstock der auf Vermögensverwaltung spezialisierten Bank auswirken sollte.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die UBS Group-Aktie. Das Kursziel von CHF 27,00 (zuvor: CHF 20,80) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 05.09.2023)4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity