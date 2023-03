Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) unter die Lupe.Die Notfallrettung der angeschlagenen Credit Suisse habe zu Beginn der neuen Handelswoche die Investoren nicht beruhigen können. Auch die UBS selbst gerate nun in den Abwärtssog, obwohl der Staat und die Notenbank umfangreiche Unterstützung zugesagt hätten, um den Deal zu begleiten. Langfristig würden Experten dennoch an ein Gelingen des Deals glauben.Die UBS übernehme die kleinere Rivalin für 3 Mrd. CHF. Zusätzlich stehe sie für Verluste von bis zu 5 Mrd. CHF gerade. Hinzu kämen eine staatliche Verlustgarantie von 9 Mrd. CHF sowie Liquiditätszusagen im Umfang von bis zu 200 Mrd. CHF.Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstütze die Transaktion mit Liquiditätshilfen und gewährt den Banken ein Darlehen von bis zu 100 Mrd. CHF. Zusätzlich könne die SNB der Credit Suisse ein mit einer Ausfallgarantie des Bundes gesichertes Liquiditätshilfe-Darlehen von bis zu 100 Mrd. CHF gewähren. Die Schweizer Regierung habe der UBS eine Garantie von 9 Mrd. CHF zugesichert. Andere Notenbanken hätten die Maßnahmen begrüßt.Nun würden die Aktien der UBS jedoch selbst in den Abwärtsstrudel geraten, in der Branche und damit am Gesamtmarkt gehe der Abwärtssog weiter. Mittelfristig würden indes einige Experten glauben, dass der Deal für die UBS Sinn mache.Die US-Investmentbank Bank of America habe die UBS angesichts der Notfallübernahme der Credit Suisse von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 23 CHF angehoben. Die Logik hinter dem Deal sei klar, denn die beiden Schweizer Banken seien die engsten Wettbewerber, habe Analyst Alastair Ryan in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Allein schon wegen der räumlichen Nähe seien die Kostensynergien beträchtlich.Das US-Analysehaus Keefe, Bruyette & Woods habe die UBS-Aktie bei unverändertem Kursziel von 21 CHF indes von "market perform" auf "underperfrom" abgestuft. Die konzertierte Aktion nehme dem Markt vorerst die Sorge vor Ansteckungseffekten, habe Analyst Thomas Hallett in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Die UBS kaufe den Hauptwettbewerber für einen niedrigen Preis, sodass letztlich ein vielversprechender Deal daraus werden könnte. Vorerst bringe jedoch die Transaktion viel Unsicherheit - "short term pain, long term gain".Die Alternative zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wäre eine Verstaatlichung gewesen. Das habe die Schweiz offenbar nur als letzte Alternative gewollt. Die UBS könnte durch die Transaktion langfristig tatsächlich profitieren. Das spiele am Markt aktuell freilich keine Rolle. Die Unsicherheit sei weiter sehr hoch, Anleger sollten daher auch bei der UBS-Aktie derzeit nicht zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)