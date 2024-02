Auch wenn der Zeitpunkt und das Ausmaß der Zinssenkungen der FED mit großer Unsicherheit behaftet seien, "erwartet der Markt unter dem Strich, dass die FED ihre Politik lockert und die Zinssätze in den USA sinken werden", so Teves. Hinzu komme die Aussicht auf eine höhere makroökonomische Volatilität in einem noch nie dagewesenen Jahr, in dem vier Milliarden Menschen bei 76 Wahlen ihre Stimme abgeben würden, "was die Idee einer Goldallokation als Diversifikator attraktiv macht", so Teves.



"Wir glauben, dass die Anleger in einem Umfeld, in dem es viele makroökonomische Unsicherheiten und geopolitische Risiken gibt, damit beginnen werden, eine Allokation in Gold aufzubauen", so Teves.



Silber, das im Vergleich zu Gold nicht so häufig als geopolitischer und sicherer Zufluchtsort genutzt werde, könnte in einem Szenario, in dem die US-Notenbank die Geldpolitik lockere, wirklich glänzen, "wobei Silber dazu neigt, sich besser zu entwickeln als Gold", so Teves. Der UBS-Analyst habe angemerkt, dass Silber "in letzter Zeit deutlich hinter Gold zurückgeblieben ist, so dass es einen großen Nachholbedarf gibt, und ich denke, dass die Entwicklung ziemlich dramatisch sein könnte".



Auch DER AKTIONÄR halte trotz des holprigen Jahresstarts an seiner positiven Einschätzung zu Gold und Silber fest. Silber enttäusche zwar aktuell. Doch die Vergangenheit zeige: Wenn Silber einmal ins Laufen komme, dann gebe es selten eine zweite Einstiegschance. (06.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Interview von FED-Chef Jerome Powell, das am Sonntag veröffentlich worden ist, musste der Goldpreis zum Wochenauftakt Federn lassen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Offensichtlich wolle die US-Notenbank die Zinsen langsamer und weniger aggressiv senken, als es der Markt erwartet habe. Doch für die UBS sei das kein Grund, von einer positiven Einschätzung für die Edelmetalle abzuweichen. Silber im Jahr 2024 weiter steigen, da die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen werde. Er rechne damit, dass das gelbe Metall bis zum Jahresende die Marke von 2.200 Dollar erreichen werde. Obwohl die US-Notenbank in den letzten Tagen die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im März zunichte gemacht habe, halte UBS an ihrer Erwartung fest, dass die US-Notenbank ihre Politik lockern werde.