Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (21.02.2023/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS), senken abder das Kursziel von 44 auf 40 Euro.Das Unternehmen habe am gestrigen Abend erste Kennzahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr veröffentlicht. Auf Basis der vorläufigen Zahlen solle das Vorsteuerergebnis in einem Bereich zwischen 30 Mio. Euro und 31 Mio. Euro liegen und somit unter der Erwartung der Analysten von SRC Research von 41,8 Mio. Euro und unter der Guidance der Gesellschaft von 38 Mio. Euro bis 42 Mio. Euro. Der Grund hierfür seien Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben, welche noch in 2022 angedacht gewesen seien. Nach Meinung der Analysten von SRC Research handele es sich hierbei hauptsächlich um die Baugenehmigung für das Projekt Baubergerstrasse, welches der erste und größte Gewerbe-Campus in Holz-Hybrid-Bauweise in München sei und ebenfalls auch das größte Projekt in Deutschland in der Pipeline darstelle. Dies sei bereits im Neunmonatsbericht und im Analysten-Call als eines der Entscheidungskriterien angesprochen worden, welche für den Ausgang des Geschäftsjahres verantwortlich gewesen seien. Auch wenn die Baugenehmigung im vergangenen Geschäftsjahr nichtmehr habe erteilt werden können, seien die Analysten von SRC Research zuversichtlich, dass dies im laufenden Jahr geschehen werde und die entsprechenden Effekte somit in das Ergebnis für 2023 einfließen werden.Auch hinsichtlich der Bilanz habe das Unternehmen erste Details veröffentlicht, welche die Analysten von SRC Research positiv gestimmt hätten, da diese weiterhin sehr robust sei und viel Flexibilität und eine schnelle Reaktion auf mögliche Opportunitäten erlaube. Die Cash-Position habe zum Jahresende weiterhin auf einem hohen Niveau von 324 Mio. Euro und das Eigenkapital belief sich auf über 500 Mio. Euro gelegen, was einer Eigenkapitalquote innerhalb des angestrebten Korridors zwischen 30% und 35% entspreche. Die immer noch hohe Liquidität sei sogar noch mehr überzeugend, wenn man berücksichtige, dass das Unternehmen im vierten Quartal hieraus bereits die restlichen rund 81 Mio. Euro der 2022 Anleihe zurückgezahlt habe. Somit habe die Gesellschaft bis Jahresende, wenn die 120 Mio. Euro 2018/23 Anleihe im November fällig werde, keine weiteren Fälligkeiten. Auch hierfür verfüge das Unternehmen noch über ausreichend Liquidität zur Rückzahlung, falls die Bedingungen für eine Refinanzierung im Jahresverlauf weiterhin ungünstig bleiben sollten. Die Nettoverschuldung habe bei 499 Mio. Euro zum Jahresende gelegen.Auch wenn die Erwartung der Analysten von SRC Research hinsichtlich des Vorsteuergewinns für 2022 nicht hätten erfüllt werden können, sei die Abweichung nicht zu beträchtlich und das Unternehmen habe in einem sehr schweren Jahr immer noch einen soliden Gewinn erwirtschaftet. Die Analysten von SRC Research hätten ihre Schätzung für 2022 entsprechend angepasst und würden nunmehr auch von einer geringeren Dividende ausgehen. Hinsichtlich des laufenden Geschäftsjahres habe das Unternehmen noch keinen Ausblick gegeben. Die Analysten von SRC Research würden jedoch davon ausgehen, dass das Vorsteuerergebnis über dem Ergebnis von 2022 liegen werde und hier derzeit ein EBT von rund 43 Mio. Euro schätzen. Folglich der reduzierten GuV würden die Analysten von SRC Research ebenfalls ihr Kursziel von 44 auf 40 Euro reduzieren.